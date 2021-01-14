باريس سان جيرمان يحصد أول ألقاب هذا الموسم

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توج باريس سان جيرمان، بأول ألقاب الموسم، بالفوز على غريمه التقليدي أولمبيك مارسيليا، بنتيجة 2-1، الأربعاء، في كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم.

سجل إيكاردي ونيمار، هدفي باريس في الدقيقتين 39 و85، بينما قلص ديمتري باييه الفارق لمارسيليا في الدقيقة 89.

وسيطر العملاق الباريسي على أحداث الشوط الأول، وبدأ المباراة بتسديدة طائشة لدي ماريا، ثم اقترب بقوة من المرمى بهدفين سجلهما إيكاردي وكيليان مبابي، لكن ألغاهما الحكم بداعي التسلل.

وترجم البي إس جي سيطرته بهدف بعد عرضية من دي ماريا، ارتقى لها إيكاردي برأسه، وفشل مانداندا في إبعادها، ليكملها المهاجم الأرجنتيني في الشباك.

ليحقق الفريق الباريسي اللقب الثامن تواليا والعاشر في تاريخ المسابقة.

وهو أول لقب للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو في مسيرته التدريبية وجاء بعد أيام معدودة على تعيينه مدربا لنادي العاصمة الذي سبق له الدفاع عن ألوانه كلاعب في الفترة بين 2001 و2003، وتحديدا بعد ثلاث مباريات على خلافته الألماني توماس توخيل المقال من منصبه.