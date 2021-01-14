living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فابينيو يعلق على تقارير الرحيل: هذا ما أعتقد أن صلاح سيفعله

14
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
علّق لاعب الوسط البرازيلي في فريق ليفربول، فابينيو، على التقارير التي تحدثت عن رحيل زميله المصري محمد صلاح عن النادي الإنجليزي، إلى أحد أكبر أندية إسبانيا، وبالتحديد ريال مدريد أو برشلونة، كاشفا تفاصيل بشأن "مزاج صلاح" داخل النادي، في إشارة إلى رغبته بالبقاء.
 
وقال فابينيو إن صديقه المصري محمد صلاح "سعيد بتواجده داخل ليفربول"، نافيا رغبته في الرحيل حاليا.
 
وأضاف في تصريحات لـ"ESPN Brasil" إنه من الطبيعي أن تحيط الشائعات باللاعبين الكبار، واستطرد بالقول: "صلاح يلعب لليفربول الذي يعد من أكبر فرق العالم. أعتقد أنه من الطبيعي أن نرى اسمه يرتبط بالفرق الأخرى، خصوصا من الدوريات المختلفة".
 
وسوم
ليفربول تحت مقصلة الشامتين
 
وتابع: "على أي حال، هو سعيد للغاية بمستواه هذا الموسم. إنه شخص متطلب ويريد دائما أن يكون الأفضل، ويحاول مساعدة الفريق كثيرا ويعمل جاهدا من أجل ذلك".
 
وواصل: "الوضع كما هو صلاح لم يتغير. هو يستمر في تسجيل الأهداف، وهو الأمر الذي اعتاد عليه الجميع"، وفق ما ذكر موقع صحيفة "آس" الإسبانية.
 
واستطرد فابينيو حديثه قائلا: "في غرفة خلع الملابس تراه شخص يتحدث ويمزح مع الجميع، لا أرى أن هناك شيئا يؤثر عليه، لكن بشكل عام أنا لا أتابع الأخبار لذلك لست متأكدا من وجود أي شائعات، لكن كما قلت سيتم ربط أي لاعب مميز بالأندية الكبرى".
 
وكان صلاح قد أجرى حوارا مع صحيفة "آس"، أوضح خلاله أن الباب مفتوح بشأن رحيله عن ليفربول، والانتقال إلى الدوري الإسباني عن طريق ريال مدريد أو برشلونة.
 
ويرتبط النجم المصري بعقد مع ليفربول حتى عام 2023، حيث جاء إلى صفوف الريدز في صيف عام 2017، ودفع النادي الإنجليزي ما يقرب من 50 مليون يورو لنادي روما من أجل إتمام التعاقد معه.
 
ويعيش صلاح حالة مميزة هذا الموسم، حيث استطاع أن يسجل 13 هدفا في الدوري الإنجليزي، يتصدر بهم سجل الهدافين في الموسم الحالي.
 
ويتواجد ليفربول في المركز الثاني بترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خاض الفريق 17 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 وتلقى الهزيمة في مباراتين، وسجل لاعبوه 37 هدفا واستقبلت شباكه 21 هدفا.
 
ويأمل ليفربول أن يستعيد توازنه من جديد في بطولة الدوري، بعدما خطف منه فريق مانشستر يونايتد صدارة الترتيب بفارق 3 نقاط، مع تساوي عدد المباريات بينهما.
 
ويستعد ليفربول لمواجهة مرتقبة أمام نظيره مانشستر يونايتد، وهي المباراة التي من المقرر أن تجمعهما الأحد المقبل في أنفيلد، معقل الريدز، في إطار منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout