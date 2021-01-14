باريس سان جيرمان يحرز كأس السوبر الفرنسي بفوزه على غريمه أولمبيك مرسيليا

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ضمن فعاليات كأس السوبر الفرنسي، تمكن نادي باريس سان جيرمان من تحقيق الفوز امام اولمبيك مرسيليا وبواقع 2-1 ليحرز لقب كأس السوبر وبهذا يكون المدرب ماوريسيو بوتشتينو من احراز اولى القابه مع فريقه الجديد كمدرب.وفي الشوط الاول فرض لاعبو باريس سان جيرمان سيطرتهم الكبيرة على مجريات اللقاء وسط تمركز دفاعي كبير للاعبي اولمبيك مرسيليا وضغط الفريق الباريسي بقوة على مرمى الخصم واهدر ماورو ايكاري رأسية خطيرة امام مرمى الخصم بعد ان مرت الكرة بجانب القائم وبعدها الغى حكم الراية هدف لماورو ايكاردي بداعي التسلل، وواصل ابناء المدرب ماوريسيو بوتشتينيو ضغطهم الكبير على مرمى الخصم وبدوره لم ينجح لاعبو مرسيليا من القيام بأي ردة فعل تذكر وبعدها الغى حكم اللقاء هدف لكلليان مبابي بداعي التسلل بعد مراجعة حكم اللقاء تقنية الفيديوولم ينجح لاعبو مرسيليا من القيام بأي ردة فعل هجومية وفي الدقيقة 39 تمكن ماروو ايكاردي من خطف هدف التقدم للـ بي أس جي في الدقيقة 39 لينتهي هذا الشوط بتقدم باريس سان جيرمان وبواقع 1-0.

وفي الشوط الثاني اجرى المدرب اندريه فيلاس بواس تبديلات هجومية سريعة في صفوف فريقه مرسيليا في محاولة لتحسين المردود الهجومي لفريقه وتحسن اداء الفريق الجنوبي بشكل كبير ورغم سيطرة واستحواذ لاعبي سان جيرمان الا ان خطورة لاعبي مرسيليا كانت كبيرة وتألق الحارس كيلور نافاس في التصدي لمحاولات ابناء المدرب بواس ليحرمه من اقتناص هدف التعادل، وواصل لاعبو مرسيليا اهدراهم للفرص الخطيرة امام مرمى الخصم في ظل تراجع اداء لاعبي الـ بي أس جي بشكل كبير حيث فشلوا في مجاراة خصمهم، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة حاول لاعبو الـ بي أس جي خطف هدف ثاني وتحصّل ايكاردي على ضربة جزاء واستعان حكم اللقاء بتقينية الفيديو ليؤكد صحة قراره وتمكن نيمار من ترجمتها بنجاح قبل ان يقلص ديمتري باييبت النتيجة لمرسيليا في الدقيقة 89 لتنتهي المباراة بفوز باريس سان جيرمان وبواقع 2-1.