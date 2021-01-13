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أوزيل يختار الأفضل بين ميسي ورونالدو

13
JANUARY
2021
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دخل النجم الألماني مسعود أوزيل على خط المقارنات التي تجرى دائما بين اللاعبين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
 
وردا على سؤال حول أفضلية نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي رونالدو، أو مهاجم برشلونة، النجم الأرجنتيني ميسي، كشف لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، أوزيل، عن رأيه بذلك بتغريدة نشرها على "تويتر".
 
وأشار أوزيل في تغريدته التي جاءت ردا على أسئلة متابعيه، بأن "ميسي أحد أفضل اللاعبين في إسبانيا على الإطلاق، لكن رونالدو كان دائما الأفضل في كل بلد لعب فيه".
 
واختار أوزيل بدون تردد رونالدو الذي كان صديقه المقرّب قبل انتقاله إلى الدوري الإيطالي، كما ربطت بعض التقارير في الأسابيع الماضية بين اللاعبين من جديد في صفوف يوفنتوس، حسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.
 
 
وذكرت تقارير أن مسؤولي أرسنال، عرضوا أوزيل على يوفنتوس، لكن بطل الدوري الإيطالي رفض ضم اللاعب الألماني.
 
ووفق ما أشارت صحيفة "توتو" الإيطالية، فإن وكيل أوزيل قد عرض خدماته على مسؤولي يوفنتوس، كما رجحت تقارير أخرى أن يرحل عن أرسنال مجانا في ظل عدم تجديد تعاقده الذي ينتهي في يوليو المقبل، ولرغبتهم في التخلص من راتبه الضخم الذي يصل إلى 10 ملايين يورو سنويا.
 
وخرج أوزيل من حسابات أرسنال وغاب عن التشكيلة بشكل دائم تقريبا منذ أشرف الإسباني ميكيل أرتيتا، على تدريب "المدفعجية"، حيث لم يعتمد على اللاعب، الذي كان لعدة مواسم "عصب" الفريق اللندني.
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