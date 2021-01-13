living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نسور قرطاج تشد الرحال للمشاركة في مونديال اليد بمصر

13
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يتطلع منتخب تونس لكرة اليد إلى تعويض إخفاقاته الأخيرة في كأس العالم لكرة اليد والظهور بوجه مشرف وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق مشاركته في النسخة السابعة والعشرين للبطولة التي تحتضنها مصر من الثالث عشر إلى الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري.
 
وشدت بعثة المنتخب التونسي الثلاثاء الرحال إلى القاهرة استعدادا لخوض أولى مبارياتها ضمن الدور الأول والتي تضعها وجها لوجه أمام منتخب بولندا يوم الجمعة.
 
وكان مدرب تونس سامي السعيدي أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن القائمة النهائية للاعبين والتي تضم 20 لاعبا من بينهم 7 محترفين و13 ينشطون بالدوري المحلي.
 
وشهدت تحضيرات المنتخب التونسي الكثير من العوائق، فإلى جانب إصابة لاعبه أمين بالنور، محترف نادي ستيوارت بوخاريست الروماني بفيروس كورونا وتأكد غيابه عن المسابقة، أعلن حارس المنتخب وقائده مكرم الميساوي، قبل أيام من انطلاق التحضيرات اعتزاله اللعب دوليا ما مثل ضربتين قاصمتين للمنتخب.
 
ومن جهة أخرى قرر الاتحاد التونسي لكرة اليد الأسبوع الماضي استبعاد اللاعبين مروان شويرف وأسامة حسني من المنتخب لأسباب تتعلق بالانضباط بحسب بيان رسمي.
 
ونقلت تقارير إعلامية محلية أن شويرف وحسني ارتكبا أعمالا مخلة بالانضباط خلال اللقاء الأخير في الدوحة مما استوجب إقصائهما من القائمة النهائية لتونس في النهائيات.
 
ورغم العوائق التي واجهتها تونس خلال المرحلة الإعدادية، أبدى مدرب المنتخب سامي السعيدي تفاؤله بقدرة تونس على مقارعة المنتخبات الكبيرة في التظاهرة العالمية الأضخم في كرة اليد.
 
وقال السعيدي لسكاي نيوز عربية: "نملك مجموعة من اللاعبين الشبان الذين منحناهم الثقة كاملة لمقارعة المنتخبات الكبيرة في هذا المحفل العالمي الأضخم في كرة اليد، نحن راضون تماما عن تحضيرات المنتخب قبل أيام قليلة على انطلاق المنافسات وذلك بفضل الأجواء الإيجابية التي تشهدها المجموعة."
 
وتابع: "نعول كثيرا على المباراة الأولى أمام بولندا يوم الجمعة باعتبارها مفتاح التأهل للدور الثاني، نعمل على الخروج بنتيجة إيجابية فيها قبل مواجهة البرازيل وهي لا تقل وزنا عن المباراة الأولى."
 
وتلعب تونس مباريات الدور الأول ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات بولندا والبرازيل وإسبانيا حامل لقب دورتي 2005 و2013.
 
وتعتبر كرة اليد في تونس الرياضة الثانية من حيث الشعبية إلا أنها الوحيدة التي نجحت في مقارعة كبار اللعبة في العالم والمنافسة على لعب الأدوار الأولى وهو ما يطمح إليه الاتحاد التونسي للعبة.
 
ولم يغب منتخب تونس عن أي بطولة منذ مشاركته في دورة 1995 في إيسلندا حيث شارك بانتظام وحقق أفضل ترتيب له في نسخة 2005 التي استضافها وأنهى خلالها المسابقة في المركز الرابع، لكن نتائجه في المونديال تراجعت في السنوات الأخيرة إذ سجل في كأس العالم 2011 بالسويد أسوأ مشاركة في تاريخه بحلوله في المركز العشرين من أصل 24 منتخبا خاضت النهائيات.
 
وفي مونديال قطر 2015 أنهت تونس الدورة في المركز الرابع عشر ثم تراجعت في مونديال فرنسا 2017 للمركز التاسع عشر وهو ثاني أسوأ ترتيب في تاريخ مشاركاتها العالمية.
 
وقال المتحدث الرسمي ورئيس وفد تونس في المونديال معاذ بن زايد لسكاي نيوز عربية: "كرة اليد في تونس تملك تقاليد في منافسة المنتخبات الكبيرة وهذا ما نطمح إلى تأكيده في بطولة العالم بمصر، وفرنا كل ممهدات النجاح للمنتخب وقمنا بتحضيرات تليق بمنتخب يرنو إلى تحقيق مرتبة هي الأفضل على مر مشاركاته المونديالية السابقة، نحن متفائلون بترك أفضل الانطباعات في البطولة."
 
وتابع: "حرصنا على المحافظة على صحة اللاعبين وضبطنا دليلا صحيا صارما نجحنا فيه بما أن التشكيلة ستعرف غياب لاعب وحيد بسبب كورونا وهو أمين بالنور فيما أثبتت التحاليل التي أجريت على بقية العناصر عدم إصابتهم."
 
وتواجه تونس في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بولندا يوم الجمعة 15 يناير قبل ملاقاة البرازيل يوم 17 من الشهر ذاته على أن تختتم مقابلاتها بالدور الأول بمواجهة إسبانيا يوم الثلاثاء 19 يناير 2021.
 
ويشارك في مونديال مصر، الذي يلعب دون حضور الجمهور بسبب انتشار فيروس كورونا، 32 منتخبا موزعة على ثماني مجموعات على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور الثاني.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout