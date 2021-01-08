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إصابة دراج في سباق "داكار 2021" في السعودية

8
JANUARY
2021
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نقل الدراج الهندي سانتوش جوا، سائق فريق "Hero Speedbrain" للدراجات النارية، إلى مستشفى في الرياض، يوم أمس الأربعاء، بعد سقوطه خلال سباق ضمن المرحلة الرابعة لرالي داكار في السعودية.
 
وسقط سانتوش جوا من دراجته بعد تخطيه 135 كيلومترا من المرحلة الأطول لرالي "داكار 2021" التي انطلقت من مدينة وادي الدواسر باتجاه العاصمة الرياض، بطول إجمالي 813 كيلومترا ومسافة خاضعة للتوقيت تبلغ 337 كيلومترا، وفقد السائق الهندي وعيه، وقدم بعض زملائه الدراجين الإسعافات الأولية له، قبل نقله إلى المستشفى.
 
وقال فريق "هيرو"، إن المتسابق الهندي البالغ من العمر 37 عاما، يبدو في حالة مستقرة.
 
وذكرت وسائل إعلام، أن الأطباء وضعوا سانتوش جوا في غيبوبة مستحدثة.
 
وأكمل سانتوش ثلاث مشاركات في رالي دكار، لكنه انسحب العام الماضي، بعد وفاة البرتغالي باولو جونكالفيس زميله في الفريق أثناء المرحلة السابعة للسباق، كما توفي الهولندي أدفين سترافر، جراء حادث خلال رالي داكار 2020.
روسيا اليوم
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