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فرنسا تحاكم بنزيما "المنبوذ" جنائيا

8
JANUARY
2021
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سيخضع الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني، للمحاكمة الجنائية بتهمة "محاولة الابتزاز"  لأحد زملائه السابقين بالمنتخب الفرنسي.
 
وأفاد مكتب المدعي العام في فرساي، لوكالة فرانس برس، الخميس، أن نجم ريال مدريد سيخضع للمحاكمة الجنائية بتهمة "محاولة الابتزاز بشريط جنسي" عام 2015، لزميله السابق ماتيو فالبوينا.
 
ويشتبه في أن بنزيما حرض فالبوينا على الدفع للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم له، وقد اعترف بنزيما حينها بتدخله في الموضوع، بطلب من أحد المبتزين.
 
وأشار مكتب المدعي العام إلى أن 4 رجال آخرين متهمون بمحاولة الابتزاز، وآخر بتهمة خيانة الأمانة أيضا.
 
ويغيب بنزيمة (33 عاما) عن المنتخب الفرنسي منذ أغسطس 2015  بسبب دوره في القضية.
 
وكان الاتحاد الفرنسي قد أوقفه عند انتشار الموضوع ثم عاد ورفع عنه العقوبة بعد نهائيات كأس أوروبا التي استضافتها بلاده عام 2016.
 
وبحسب الادعاء، كشف بنزيمة لفالبوينا وجود الشريط في أكتوبر 2015، عندما كان المنتخب الفرنسي في معسكر تحضيرا لمباراة ودية ضد أرمينيا في مدينة نيس الجنوبية.
 
رفضت بعد ذلك محكمة الاستئناف في فرساي طلب بنزيمة وثلاثة متهمين آخرين إسقاط القضية.
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