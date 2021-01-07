رسميا.. الاتحاد الآسيوي يعلن موعد إقامة كأس آسيا 2023

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا، التي تستضيفها الصين، ستقام في الفترة من 16 يونيو وحتى 16 يوليو 2023.

وتستضيف الصين البطولة في عشر مدن بمشاركة 24 منتخبا على مدار 31 يوما.

وتقام البطولة في الصين للمرة الثانية، بعد تنظيمها هناك لأول مرة في 2004.

وقال الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ويندسور جون: "نثق في أن البطولة المقبلة في الصين ستكون الأكبر والأروع في تاريخ كرة القدم الآسيوية.. نعلم أن اللجنة المنظمة والاتحاد الصيني لكرة القدم سينظمان بطولة تاريخية في 2023".

وكانت نسخة 2019 التي استضافتها الإمارات وتوج منتخب قطر بلقبها، البطولة الأولى التي تقام كل أربعة أعوام بمشاركة 24 منتخبا بدلا من 16.