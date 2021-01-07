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اوزيل.. نهاية "الفصل الدرامي" مع أرسنال يقترب

7
JANUARY
2021
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أيقترب الألماني مسعود أوزيل، من إنهاء فصله "الدرامي" مع فريقه أرسنال الإنجليزي، حيث تشير التقارير إلى قرب عودته إلى بلده الأصلي تركيا.
وأفادت تقارير تركية، الأربعاء، إلى أن المفاوضات بين أوزيل ونادي فنربخشه التركي دخلت مراحل متقدمة، وقد يتم الانتقال قريبا.
 
وأفادت وكالة "دي ايتش أيه" أن أوزيل سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات ونصف مع بطل تركيا 19 مرة.
 
وتأتي الأنباء بعد أن أثار بطل مونديال 2014 التكهنات بشأن انتقاله، عندما نشر صورة قديمة له عبر حسابه على تويتر في إسطنبول مرفقة بعبارة "هذه المدينة....".
 
كما أشارت صحيفة "فاناتيك" اليومية الى ان مدير فنربخشه علي كوخ ومدير الفريق إمري بيلوز أوغلو سافرا إلى لندن لإقناع اللاعب ذو الأصول التركية بالانتقال إلى صفوف الفريق.
 
ولم يرد متحدث باسم فنربخشه على الفور عندما حاولت وكالة فرانس برس الاتصال به، فيما أشارت تقارير أخرى الثلاثاء إلى أن لاعب ريال مدريد الإسباني السابق يتفاوض مع دي سي يونايتد في الدوري الأميركي "ام ال اس".
 
وانتقل أوزيل إلى "المدفعجية" قادما من النادي الملكي في العام 2013، وهو اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ النادي اللندني حيث يتقاضى وفق التقارير 350 ألف جنيه إسترليني اسبوعيا (480 ألف دولار)، ولكنه لم يلعب أي مباراة طيلة الموسم ولا يبدو ضمن مخططات المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.
 
وقد أعرب مرات عدة عن إحباطه للطريقة التي تعامل بها نادي شمال لندن معه.
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