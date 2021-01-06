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مدرب باريس سان جرمان الجديد يتحدث عن انتقال ميسي

6
JANUARY
2021
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تحدث مدرب باريس سان جرمان الجديد، ماوريتسيو بوتشيتينو، عن فكرة التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. 
 
وزادت تكهنات انتقال ميسي لباريس سان جرمان، بعد تقارير أخيرة خرجت من إسبانيا، تشير إلى خطة باريسية "لمشروع جديد" يعتمد على ميسي.
 
كما زادت أنباء الانتقال مع تعاقد سان جرمان مع بوتشيتينو، المدرب الأرجنتيني الذي تربطه علاقة جيدة مع ميسي.
 
وبعد أيام من تعيينه، تحدث مدرب توتنهام السابق عن احتمالية التعاقد مع ميسي قائلا "أي لاعب كبير مرحب به في باريس سان جرمان".
 
وأكد أن التركيز حاليا على التأقلم مع ناديه الجديد ولاعبيه الجدد، مشيرا إلى أنه في المستقبل سيكون هناك وقت خاص للحديث عن التعاقدات القادمة.
 
وعن نجم الفريق نيمار، قال بوتشيتينو إن عند عودة نيمار من الإصابة، سنساعده لإظهار أفضل نسخة من نفسه في الملعب.
 
وسيواجه بوتشيتينو اختبارا كبيرا الشهر المقبل، عندما يواجه برشلونة الإسباني بقيادة ميسي، في مواجهة نارية بدوري أبطال أوروبا.
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