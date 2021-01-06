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كومان عن برشلونة: أحتاج مزيدا من الوقت

6
JANUARY
2021
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أكد الهولندي رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الإسباني، الثلاثاء، أنه بحاجة لمزيد من الوقت لترسيخ أفكاره بعد بداية متواضعة على رأس الجهاز الفني.
ويحل العملاق الكتالوني على أتلتيك بلباو، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية من الدوري وهو متأخر بفارق 10 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد الذي خاض مباراة أقل من برشلونة.
 
ويزداد الضغط على كومان لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في النادي في وقت لاحق من الشهر الحالي.
 
وردًا على سؤال بشأن الوقت الذي يحتاجه لفرض أسلوبه في النادي قال الهولندي: "سنرى ذلك شيئًا فشيئًا. لقد حاولنا أن نتقدم بالفريق إلى الامام وتحضيره للبطولة ولكن لدينا لاعبون مهمون مصابون ولدي فريق لم أكن قادرًا على المناورة كثيرًا به. أريد المزيد من الوقت لترسيخ أفكاري".
 
وأكد كومان أنه سيتم السماح برحيل لاعب خط الوسط كارليس ألينا، حيث من المتوقع أن ينضم إلى خيتافي على سبيل الإعارة.
 
ومن غير المتوقع أن يبرم النادي صفقات في سوق الانتقالات الشتوية الحالية بسبب معاناته على الصعيد المالي.
 
وقال لاعب برشلونة السابق: "كل مدرب، يفكر في يناير كيف يمكنه أن يحسن فريقه. لقد وضعت خطة لمن أريد أن يأتي ويرحل. ولكن هذا يعتمد على النادي عما إذا كان الأمر متاحًا أو لا. وإذا كان ذلك غير ممكن، فنستمر بالعناصر الموجودة".
 
وتحتم على برشلونة تأجيل التمارين، الثلاثاء، بعد إصابة فردين من طاقم الفريق بفيروس كورونا المستجد، فيما لم تظهر نتائج جولة الفحوصات الثانية التي أجريت صباح الثلاثاء أي إصابات جديدة حيث عاد الفريق إلى التمارين في المساء.
 
ويلتقي برشلونة ضد بلباو في المباراة الأولى لمدربه الجديد مارسيلينو غارسيا تورال الذي خلف المقال غايشكا غاريتانو.
 
ويحتل بلباو المركز التاسع في الليغا بعدما فاز بست من 17 في الدوري هذا الموسم.
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