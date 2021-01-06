living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توتنهام يقترب من معانقة أول لقب منذ 13 عاما

6
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بلغ توتنهام المباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم ليصبح على بعد فوز واحد من معانقة أول لقب منذ 13 عامًا، بانتصاره الثلاثاء على ضيفه برنتفورد من الدرجة الأولى بنتيجة 2-صفر في نصف النهائي.
 
ويدين سبير بالفوز للفرنسي موسا سيسوكو (12) والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين (70).
 
وحقق توتنهام آخر ألقابه في عام 2008 حين توج بكأس الرابطة بالذات بفوزه في النهائي على جاره اللندني الآخر تشلسي 2-1.
 
وينتظر فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مواجهة صعبة في النهائي الذي سيخوض غماره للمرة التاسعة في تاريخه (فاز بأربعة وخسر مثلها آخرها عام 2015 أمام تشلسي)، كونه سيواجه أحد قطبي مانشستر، سيتي أو يونايتد اللذين يلتقيان الأربعاء.
 
وكان اللافت إشراك مورينيو تشكيلة أساسية كاملة في ثاني مسابقات الكأس من حيث الأهمية بعد كأس إنجلترا، لاسيما في ظل الجدول المزدحم للمباريات، حيث أبقى على الثنائي المتألق هاري كاين وسون هيونغ-مين.
 
فيما شارك البرازيلي لوكاس مورا وسيسوكو أساسيين بدلا من هاري وينكس والهولندي ستفين برغفين اللذين بدآ خلال الفوز 3-صفر على ليدز يونايتد في الدوري السبت، بينما أجرى ثلاثة تبديلات في الخط الخلفي، حيث شارك الأرجنتيني سيرخيو ريغيلون أساسيًا للمرة الأولى بعد خرقه البروتوكول الصحي.
 
وأدان توتنهام، السبت، خرق لاعبيه الأرجنتينيين إريك لاميلا وجيوفاني لو سيلسو وريغيلون البروتوكولات الصحية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout