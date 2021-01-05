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حكيم زياش يتعرض لانتقادات من أسطورة ليفربول

5
JANUARY
2021
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وجه أسطورة فريق ليفربول جرايم سونيس انتقادات للمغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي بسبب أدائه بعد خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي (1-3) أمس الأحد، في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وقال جرايم سونيس أثناء تحليله للمباراة عبر شبكة "سكاي سبورتس": "فرانك لامبارد سيكون غاضبا من بعض اللاعبين الذين تعاقد معهم هذا الموسم، لم ينجح أحد منهم في الاختبار حتى الآن، لأن لامبارد أنفق الأموال لضم لاعبين من المفترض أن يصنعوا الفارق في المباريات الكبرى".
 
وأضاف سونيس الذي لعب لليفربول في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي: "من الصعب الحكم على اللاعبين الوافدين الجدد إلى الكرة الإنجليزية، حتى تييري هنري لم يقدم أداء جيدا في عامه الأول بإنجلترا، لكن انظر ماذا حدث بعد ذلك".
 
وانتقد زياش لعدم عودته لمساندة الدفاع في الهجمة المرتدة التي جاء منها هدف مانشستر سيتي الثالث، قائلا: "حكيم زياش يتحمل مسؤولية الهدف الثالث الذي دخل مرمى تشيلسي، لأنه لم يعد لمساندة الدفاع في الهجمة المرتدة، إنه لم يفعل أساسيات كرة القدم، ماذا يمكنني القول عنه؟".
 
واختتم أسطورة ليفربول حديثه: "هذا لا يحدث حتى في تدريبات الفرق الكبرى التي تنافس على الألقاب، سيقولون له في التدريبات أنت لم تفعل ذلك".
 
وعانى حكيم زياش (27 عاما) من بعض الإصابات، وشارك مع تشيلسي في 13 مباراة فقط هذا الموسم بكل البطولات، وسجل خلالها هدفين فقط، وصنع 3 أهداف أخرى حتى الآن.
 
ومني تشيلسي بالهزيمة الرابعة في آخر ست مباريات، والخامسة خلال الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليتراجع "البلوز" إلى المركز الثامن في ترتيب " البريمير ليغ"، برصيد 26 نقطة.
روسيا اليوم
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