مدرب ساوثهامبتون يبكي بعد فوز فريقه على ليفربول

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ركع مدرب ساوثهامبتون على ركبتيه بعد أن أسقط ضيفه ليفربول (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجلس رالف هازنهاتل على ركبتيه بعد انطلاق صفارة نهاية اللقاء، وزرف دموع الفرحة بانتصاره الكبير على ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب.

وأحرز المهاجم داني إنجز هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض مبكرا، في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، على ملعب "سينت ماري" بمدينة ساوثهامبتون، بتسديدة رائعة في المقص الأيمن البعيد.

ورفع ساوثهامبتون رصيده بعد هذه الفوز إلى 29 نقطة، ويحتل المركز السادسة على سلم ترتيب "البريمير ليغ"، بانتظار نتائج بعض المباريات المؤجلة لأندية أخرى.

بينما مني ليفربول بالهزيمة الثانية في الموسم الحالي "للبريمير ليغ"، وتوقف رصيده عند 33 نقطة، ويتصدر ترتيب الدوري بفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد، الذي لديه مباراة مؤجلة وبالتالي فرصة انتزاع الصدارة.