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كلوب "غاضب بشدة" بعد الهزيمة.. ويسخر من مانشستر يونايتد

5
JANUARY
2021
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بعد الخسارة التي تلقاها ليفربول أمام ساوثهمبتون 0-1 ضمن مباريات الأسبوع الـ17 للدوري الإنجليزي، تحدث الألماني يورغن كلوب بغضب عقب انتهاء المباراة وسخر من منافسه على الصدارة مانشستر يونايتد.
 
وأكد كلوب أن منافسه على الصدارة مانشستر يونايتد محظوظ للغاية في حصوله على ركلات الجزاء خلال آخر عامين، مشيرا إلى أن الشياطين الحمر حصلوا على ركلات جزاء خلال هذه الفترة، أكثر من الفترة التي قضاها هو مدربا لفريق ليفربول قبل 5 أعوام.
 
وقال كلوب: "مانشستر يونايتد حصل على ضربات جزاء آخر سنتين أكثر من ضربات الجزاء التي حصلت عليها طوال الخمس سنوات ونصف التي قضيتها هنا، ولكن هذا ليس عذرا لهزيمة اليوم".
 
وأضاف "إذا قال لي أي شخص أن ساديو ماني قام بالتمثيل للحصول على ركلة جزاء فهذه أكبر مزحة في العالم، الفرق الأخرى ستُحتسب لها ضربة جزاء، لمسة اليد، هل يمكن لأحد أن يشرح لي ذلك؟."
 
وتابع: "ساوثهمبتون قدم أداء جيدًا جدًا، أنا قلق من أسلوب لعبنا ولم يعجبني كثيرًا، هذه مشكلتنا، المشاكل في كرة القدم حلها في كرة القدم، نحن نعلم الوضعية ولسنا بحمقاء، علينا أن نظهر ردة الفعل، ساوثهمبتون استحق الفوز 100 بالمئة".
 
واستطرد: "لقد حظينا ببداية سيئة ولقد لعبنا بشكل كامل تحت طريقة ساوثهمبتون، لقد أهدرنا المباراة في الدقائق القليلة الأولى من المباراة، إنه أمر محبط للغاية، إنه خطؤنا، وأنا أتحمل مسؤولية ذلك".
 
واختتم حديثه قائلا: "آخر مرة ذهبنا فيها إلى ملعب أستون فيلا خسرنا، لذلك يجب أن نحرص على أن ذلك لن يتكرر مرة أخرى، مانشستر يونايتد؟ لا أستطيع التفكير في المباراة الآن، إنها بعيدة جدًا".
 
ورغم النتيجة، يواصل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة من 17 مباراة، وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي يحتل الوصافة بنفس الرصيد من الأهداف لكن بعد 16 مباراة.
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