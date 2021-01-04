بطولة الشرق الأوسط للراليات-2021 البطل اللبناني المميز هنري قاعي للقب الدفع الأمامي للمرة الرابعة توالياً

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تنطلق الجولة الأولى من بطولة الشرق الأوسط للراليات لعام ٢٠٢١ نهاية شهر كانون الثاني الجاري من العاصمة القطرية الدوحة حيث اعلن بطل الشرق الأوسط للراليات لفئة الدفع الأمامي (ميرك 3) للأعوام الثلاثة الماضية(2018 و2019 و2020) السائق اللبناني المميز هنري قاعي مشاركته في كافة جولات البطولة الاقليمية لهذا العام ساعياً للاحتفاظ بلقبه للمرة الرابعة على التوالي.

واشار قاعي ، المقيم في قطر، أنّه سيسعى وبالتعاون مع فريق"آي أم تي"

للفوز برالي قطر الدولي "باكورة" جولات البطولة على متن سيارته المعتادة والتي يحنّ اليها وهي من طراز " شكودا فابيا ار ٢ "والى جانبه في المقعد الساخن مواطنه الملاح كارلوس حنا.

وأنهى قاعي، المولود في العام 1980 والذي بدأ مسيرته في الرياضة الميكانيكية في العام 2017، كافة الاستعدادات للدفاع عن لقبه واضعاً نصب عينيه اللقب الرابع على التوالي في فئته في سيطرة واضحة منه على هذه الفئة .

ولقد اصبح اسم هنري قاعي متداولاً بقوة في عالم رياضة السيارات في الشرق الاوسط وبات احد ابرز السائقين في المنطقة مما ادى لابرام اتفاقية دعم ورعاية جديدة بينه وبين شركة مشروبات الطاقة الرومانية "بادستر" كداعم اساسي بالاضافة الى الشركاء الاعتياديين "جي كاست" ،"اس اي جي قطر"،"البحاري"،"سي سي ال" ،اطارات "ميشلين" الفرنسية والناقل الرسمي "ارامكس".