ثلاثة لقاءات في العاب القوى وتسجيل خمسة ارقام قياسية

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ثنظّم الإتحاد اللبناني لألعاب القوى لقاءين للفئات العمرية على مضمار مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت بحضور الرئيس رولان سعادة ونائب الرئيس ناديه نعمه، أمين ّ السر العام وسيم الحولي، أمينة الصندوق ماريا كيفوركيان ،المحاسب جوزف ساسين والأعضاء المستشارين كاتيا راشد و فيليب بجاني والمحامي نديم عبود و أيمن الشامي .كما اقيم لقاء في سباق 3000م للناشئين في محاولة لتحطيم رقم لبنان لمسافة 3000م لهذه الفئة.

شارك في المسابقات عدد كبير من اللاعبين واللاعبات، يمثلون مختلف الأندية والجمعيات. وأقيمت المسابقات في ألعاب متفرّقة تمثل معظم مسابقات ألعاب القوى (وثب، جري، رمي) وقد تمّ تسجيل خمسة أرقام قياسيّة كالآتي:

سجل بشير سعد من نادي المريميين (جبيل) رقماً قياسياً لبنانياً جديداً في إطاحة المطرقة (وزن 3 كيلوغرام) حيث رمى مسافة 35.15 متر للفئة العمرية تحت 14 سنة (صغار). وأيضا" سجلت إيميسا ملكي من نادي"ليتس ران" رقما" قياسيا" جديدا" في سباق 5000 متر للفئة العمرية تحت 20 سنة (شابات) بتوقيت 18:56.12 دقيقة .كما وسجلّت ميسا معوض من نادي الجمهور رقماً قياسياً جديداً في سباق 200 متر للفئة العمرية تحت 18 سنة (ناشئات) بتوقيت 24.97 ثانية. وسجل رالف نصار من نادي الجمهور ايضاً رقماً قياسياً جديداً في إطاحة المطرقة (وزن 6 كيلوغرام) برمي مسافة 25.17 متر للفئة العمرية تحت 20 سنة (شباب). وأخيراً سجل إدغار عزيز من نادي المريميين (جبيل) رقماً قياسياً جديداً في رمي القرص( 1.25 كيلوغرام) حيث رمى مسافة 37.9 متر للفئة العمرية تحت 16 سنة (أحداث).