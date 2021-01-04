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البايرن ينتفض بخماسية أمام ماينتس ويستعيد صدارة البوندسليغا

4
JANUARY
2021
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عاد بايرن ميونيخ حامل اللقب من العطلة الشتوية ليقدم أداء متواضعا قبل أن يستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عندما قلب تأخره بهدفين إلى فوز 5-2 على ماينتس صاحب المركز قبل الأخير.
 
ورفع بايرن رصيده إلى 33 نقطة من 14 مباراة متقدما بنقطتين على رازن بال شبورت لايبزيج الذي تغلب 1-صفر على شتوتجارت السبت.
 
واعترف يوشوا كيميش لاعب وسط بايرن، والذي قاد انتفاضة الفريق عندما قلص الفارق في الشوط الثاني، بأن بطل أوروبا قدم أداء دون المستوى في الشوط الأول رغم إهداره عدة فرص.
 
وأبلغ اللاعب الألماني شبكة سكاي التلفزيونية "بدأنا الشوط الثاني بتفكير مختلف تماما لكننا كنا محظوظين بعدم تسجيل ماينتس الهدف الثالث".
 
وقال جوناثان بوركهاردت الذي منح التقدم لماينتس "لعبنا بشراسة وهذا أمر يجب الاستمرار عليه رغم أننا تلقينا خمسة أهداف في النهاية".
 
وانتهى الشوط الأول بتأخر حامل اللقب 2-صفر قبل أن ينتفض بخماسية في الشوط الثاني منها ثنائية روبرت ليفاندوفسكي الذي رفع رصيده إلى 22 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم.
 
ومنح بوركهاردت التقدم لماينتس عكس مجريات اللعب بلمسة رائعة من 15 مترا بعدما دفع جيروم بواتنج من أجل استلام الكرة.
 
وجعل ألكسندر هاك النتيجة 2-صفر بضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها دانييل بروزينسكي.
 
وأهدر داني لاتسا فرصة تعزيز تقدم ماينتس بثلاثة أهداف بعد الاستراحة عندما سدد كرة أبعدها مانويل نوير لتصطدم بالقائم قبل أن يزيد بايرن إيقاعه.
 
وقلص كيميش الفارق لصاحب الأرض بضربة رأس من مدى قريب بعدما حول ليفاندوفسكي ركلة ركنية من سيرج جنابري في طريق زميله ثم أدرك ليروي ساني التعادل بتسديدة قوية منخفضة من 20 مترا.
 
وكاد الفريق الضيف أن يصعق بايرن مرة أخرى إذ ارتدت تسديدة روبرت كوايسون من العارضة لكن بايرن استغل فرصته على الفور.
 
وقلب البديل نيكلاس زوله المباراة عندما منح بايرن التقدم 3-2 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء.
 
وأجبر ليفاندوفسكي الفريق الضيف على الاستسلام لقدره.
 
وعزز المهاجم البولندي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي (الفيفا)، تقدم بايرن بركلة جزاء ثم حول تمريرة توماس مولر في المرمى مع انهيار ماينتس في آخر 20 دقيقة.
 
وفي وقت سابق من اليوم قفز بروسيا دورتموند إلى المربع الذهبي بالفوز 2-صفر على فولفسبورج صاحب المركز السادس بثنائية مانويل أكانجي والمهاجم الإنجليزي جيدون سانشو.
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