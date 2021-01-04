رونالدو كسر رقم الأسطورة بيليه.. والإنجاز الأكبر "قريب جدا"

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سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائية لفريقه يوفنتوس في شباك أودينيزي في المرحلة 15 من الدوري الإيطالي، الأحد، ليحقق رقما قياسيا بوصوله إلى الهدف رقم 758 في مسيرته، ويتجاوز رقم بيليه كأكثر من سجل في التاريخ خلال المباريات الرسمية.

ونجح رونالدو بتسجيل هدفين في الدقيقتين 31 و70، باللقاء الذي انتهى بفوز يوفنتوس على أودينيزي بنتيجة 4-1.

ووصل رصيد رونالدو بهذين الهدفين إلى 758 هدفا، سجلها خلال مسيرته الكروية الممتدة لعشرين عاما، لعب خلالها لصالح سبورتينغ لشبونة، ومانشستر يونايتد، وريال مدريد، ويوفنتوس، والمنتخب البرتغالي.

وحسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رونالدو تجاوز الرقم الذي كان مسجلا باسم الأسطورة البرازيلية بيليه (757 هدفا)، كما أنه يتأخر بفارق محدود عن الرقم القياسي للأهداف المسجل باسم اللاعب النمساوي-التشيكي جوزيف بيكان، الذي تقول "الماركا" الإسبانية إنه يقتصر على 759 هدفا، بينما ترفعه مصادر أخرى إلى حوالى 766، مما يعني أن رونالدو بات قريبا، في كل الأحوال، من تجاوز الرقم التاريخي.

وإلى جانب رقمه القياسي الجديد، فقد حقق رونالدو هذا العام إنجازا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بلغ حسابه على إنستغرام 250 مليون متابع.

وقال موقع "90 مين" إن نجم المنتخب البرتغالي ويوفنتوس الإيطالي بات أول شخص يصل إلى هذا الرقم على منصة إنستغرام المملوكة لشركة فيسبوك.

يشار إلى أن رونالدو، البالغ من العمر 35 عاما، هو أيضا الشخص الأكثر متابعة على فيسبوك، والرياضي الأكثر متابعة على تويتر.