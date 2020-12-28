تايكواندو: دورة مدربي "بومسيه" بمشاركة 47 مدرباً

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نظّم الاتحاد اللبناني للتايكواندو دورة مدربي "بومسيه" للمرة الاولى و على مدى يومين في القاعة المغلقة التابعة لنادي المون لا سال (عين سعاده) مع الالتزام التام بمعايير السلامة و التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس "كورونا".

حاضر في الدورة الماستر ايلي شرّو رئيس لجنة البومسيه في الاتحاد و عاونه اعضاء اللجنة المعينة جديداً و تم الاعلان عنهم خلال الدورة و هم:

الماستر هنري الحاج نائب رئيس اللجنة،الماستر ندى سماحة الراعي مقررة اللجنة،

محمد الهندي (عضواً) وكريستيان ابو جودة (مسؤول اجهزة التنقيط).

و حضر الماستر ايلي نعمة عضو الاتحاد و الغراند ماستر ألان نجم رئيس لجنة المدربين و الماستر دانيال خوراسانجيان رئيس لجنة حكام القتال ونائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية.وشارك الغراند ماسترز جورج مخول، نستير عون، فادي نابلسي و47 مدرباً من كافة الأندية.

وافتتحت الدورة بالنشيد الوطني ورحّب الماستر شرّو بالحاضرين ونقل تحيات رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة حيث تمنى التوفيق لجميع المدربين في الدورة مضيفاً أن الهدف الأول للاتحاد هو "التعليم ثم التعليم".

والقى الغراند ماستر نجم كلمة من وحي المناسبة.

وتخلل الدورة الشرح النظري و التطبيقي المفصّل لقوانين البومسيه و توحيد الحركات.

و في نهاية الدورة خضع المشاركون لإمتحان خطي و وعد شرّو بمتابعة البرنامج خلال الفترة القادمة.