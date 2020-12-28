خلال حفل في دارة السفير اوكوبو منح وسام ياباني رفيع الى رئيس اتحاد الجودو

A + A -

منح سعادة سفير اليابان في لبنان أوكوبو تاكيشي وسام "الشمس المشرقة -نجم ذهبي وفضي" إلى رئيس الاتحاد اللبناني للجودو المحامي فرنسوا سعادة .

وجرت مراسم منح الوسام في منزل السفير الياباني في بعبدا خلال حفل رمزي اتخّذت خلاله كافة اجراءات الوقاية من وباء "كورونا" بحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب سيمون أبي رميا ، رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات ممثلاً الوزارة ، نائب رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر، رئيس الاتحاد اللبناني للمبارزة المحاضر الأولمبي الدولي جهاد سلامة ،امين عام اتحاد الجودو عبدو أيوب،نجل المكرّم جونيور سعادة وكريمته دونا .

وتم منح هذا الوسام تقديراً لمساهمة سعادة البارزة في تطويرلعبة الجودو في لبنان، وبالتالي تعزيز العلاقات الودية بين لبنان واليابان. ولقد عمل سعادة كمحرك قوي لتحسين مهارات ومواهب الجودو في لبنان منذ تأسيس الاتحاد عام 1994 ودوره بتطوير اللعبة في العالم العربي والقارة الآسيوية وتوج إنجازه بإشراك "جودوكا" لبنانيين في دورات الألعاب الأولمبية الصيفية مرات عدة.

بداية النشيد الوطني اللبناني فالياباني فكلمة ترحيبية من عريّفة الحفل غريتا أبو سمرا نون .ثم عرض فيلم قصير عن سعادة وعن مسيرته في لعبة الجودو منذ اكثر من نصف قرن لاعباً ومدرباً وادارياً وصولاً الى رأس هرم اللعبة .والقى جونيور سعادة،نجل المكرّم،كلمة وجّه الشكر الى السفير الياباني أوكوبو لتكريم والده الذي أعطى وما زال يعطي اللعبة الكثير من الجهد والوقت في سبيل تطوير اللعبة مع اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد طوال عقود عدة.

بدوره أعرب السفير أوكوبو عن تقديره العميق لسعادة لمساهمته الطويلة ليس فقط في تعزيز العلاقات الثنائية عبر لعبة الجودو ولكن في تشجيع الشعب اللبناني في هذه الأوقات الصعبة أيضًا.ونوّه بالتاريخ الرياضي الحافل لسعادة في ممارسة اللعبة طوال عقود عدة.

ثم قلّد السفير الوسام الى سعادة وسط تصفيق الحاضرين.بدوره تسلّم السفير الياباني هدية تذكارية من سعادة عربون محبة وتقدير.

وبعد تكريمه، أعرب سعادة عن امتنانه لمنحه الوسام مؤكداً أن هذا التكريم الخاص يجسّد عمق العلاقة الثنائية بين البلدين. كما أعرب عن تقديره للحكومة اليابانية لدعمها تعزيز الجودو وفنون الدفاع عن النفس الأخرى في لبنان على شكل منح، معدات، دورات تدريبية وغيرها.ونوّه سعادة بدور السفراء اليابانيين المتعاقبين في لبنان على دعم ومساندة الاتحاد اللبناني للجودو مشيراً الى ان السفارة اليابانية تستحق الوسام الأكبر لكل ما تقوم به على كافة الاصعدة وتحديداً على صعيد رياضة الجودو في لبنان.