توتنهام يسجل بعد 57 ثانية ويدفع ثمن الدفاع بالتعادل

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هز توتنهام هوتسبير شباك ولفرهامبتون واندرارز، بعد 57 ثانية فقط، لكن فريق المدرب جوزيه مورينيو دفع ثمن التراجع للدفاع، ليتعادل 1-1 مع مضيفه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

واستلم الفرنسي تانجاي ندومبلي كرة خارج منطقة الجزاء وسددها منخفضة قوية داخل مرمى روي باتريسيو حارس ولفرهامبتون في بداية رائعة للفريق الضيف.

وبعد شوط أول متكافئ، تراجع توتنهام للدفاع بعد الاستراحة في محاولة لإظهار صلابته الدفاعية تحت قيادة مورينيو، وتعامل مع انطلاقات آداما تراوري ومحاولات فابيو سيلفا داخل منطقة الجزاء.

لكن ولفرهامبتون كوفئ على هجومه المستمر، عندما وصل المدافع رومان سايس إلى ركلة ركنية قبل هاري كين ليضعها في مرمى توتنهام محرزا هدف التعادل.

وحصد توتنهام، الذي تصدر الدوري في بداية ديسمبر، نقطتين فقط في آخر أربع مباريات ويحتل المركز الخامس متأخرا بست نقاط عن ليفربول المتصدر.

ويحتل ولفرهامبتون، الذي حضر مهاجمه المكسيكي راؤول خيمنيز الغائب للإصابة المباراة في الملعب، المركز 11 وله 21 نقطة.