وفاة أسطورة كرة السلة الأميركية

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توفي أسطورة كرة السلة الأميركي كيه.سي جونز، الفائز بلقب دوري المحترفين ثماني مرات لاعباً وأربع مرات مدرباً، عن عمر 88 عاماً.



وفي تاريخ دوري المحترفين لم يحقق ألقاباً أكثر من جونز في فترة اللعب، سوى زميليه في فريق بوسطن "سيلتيكس" بيل راسل وسام جونز.



ويبقى جونز واحداً من سبعة لاعبين فقط حققوا "التاج الثلاثي" بالفوز بدوري الجامعات ودوري المحترفين الأميركي وذهبية الأولمبياد وانضم لقاعة مشاهير كرة السلة عام 1989.



وغرّد زميله بيل راسل عبر تويتر: "تلقيت اتصالاً أبلغني بأن زميلي وصديقي والأسطورة كيه.سي جونز توفي صباح اليوم...جمعتنا صداقة خلال نحو 60 عاماً وهذه آخر صورة جمعتنا. أصدقاء للأبد".