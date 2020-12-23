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644 هدفا.. ميسي يحطم رقم بيليه القياسي مع فريق واحد

23
DECEMBER
2020
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أصبح ليونيل ميسي الأكثر تسجيلا للأهداف مع فريق واحد لكرة القدم، الثلاثاء، بعدما وصل إلى الهدف 644 مع برشلونة خلال مواجهة ريال بلد الوليد، ليجتاز رقم الأسطورة بيليه مع سانتوس البرازيلي.
 
وكان النجم الأرجنتيني البالغ عمره 33 عاما، قد عادل رقم بيليه البالغ 643 هدفا، عندما هز شباك فلنسية يوم السبت الماضي.
 
وقدم برشلونة عرضا قويا وفاز خارج أرضه 3-صفر على ريال بلد الوليد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء.
 
وصنع ميسي أخيرا هدفه الأول هذا الموسم عندما أرسل كرة عرضية حولها المدافع كليمو لينجليه إلى داخل الشباك في الدقيقة 21.
 
وساهم ميسي أيضا في الهدف الثاني، حيث أرسل تمريرة رائعة إلى الظهير الأيمن سيرجينو ديست ليحولها سريعا إلى كرة عرضية في طريق مارتن بريثويت وتهتز الشباك في الدقيقة 35.
 
وتوج ميسي، محطم الأرقام القياسية، مجهوده الكبير بالتسجيل بنفسه، حيث تلقى تمريرة من الشاب بيدري وسدد الكرة بقوة من مدى قريب في مرمى أصحاب الأرض، ليجتاز رقم بيليه مع سانتوس.
 
واقترب ميسي من تسجيل هدف آخر في الوقت بدل الضائع، لكنه توغل بالكرة داخل المنطقة ثم سدد من زاوية ضيقة في القائم.
 
وهذا أول فوز لبرشلونة في خمس مباريات خارج أرضه بالدوري هذا الموسم، لكنه يبقى في المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 14 مباراة.
 
ويتصدر أتليتيكو مدريد الدوري وله 32 نقطة من 13 مباراة عقبفوزه 2-صفر على ريال سوسيداد في وقت سابق اليوم.
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