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ليفربول يتحرك من أجل صلاح.. لكن "البديل جاهز"

23
DECEMBER
2020
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ذكرت تقارير صحفية أن إدارة ليفربول تسعى لإقناع النجم المصري، محمد صلاح، بالبقاء في أنفيلد وعدم الرحيل إلى ريال مدريد أو برشلونة بعد حواره مع صحيفة "آس" الإسبانية، وذلك عن طريق عرض مالي مغري ومساواته بنجوم أندية مانشستر في البريميرليغ.
 
وكشف موقع "غول" العالمي، أن إدارة ليفربول تجهر عرضًا ماليا لإقناع محمد صلاح بالبقاء في ليفربول وإزالة فكرة الرحيل إلى برشلونة أو ريال مدريد.
 
ويسعى "الريدز" لتلبية مطالب صلاح وعدم امتلاكه أي شكوى رياضية بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مع كتيبة الألماني يورغن كلوب، لهذا سيحاول تحسين موقفه المادي مقارنة بالنجوم الآخرين في البريميرليغ.
 
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ويتقاضى صلاح أعلى راتبا في فريق ليفربول، بقيمة سنوية تقدر بـ12 مليون يورو، ولكنه لا يزال بعيدا عن رواتب أندية مانشستر، مثل دي خيا 23 مليون يورو، ودي بروين 19 مليون يورو، وستيرلينغ 18 مليون وبول بوغبا 17 مليون يورو.
 
وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في عام 2023، ولكن إدارة الريدز لا ترغب في إهدار مزيد من الوقت، وفهمت بشكل واضح رسالة صلاح.
 
وسيكمل صلاح سن 29 عامًا في نهاية الموسم الحالي، لهذا يريد مسؤولو ليفربول استمرار الدولي المصري في الفريق مهما كلفهم الأمر، عن طريق وضع راتب في مستوى أندية مانشستر أو قريب منهم، في محاولة منهم لتهدئة الموقف بعد تصريحات صلاح التي سببت الذعر داخل أروقة العملاق الإنجليزي.
 
بديل صلاح
 
في المقابل، أكدت صحيفة "الميرور" البريطانية أن ليفربول يبحث عن بدائل محتملة تجاه مستقبل محمد صلاح، ومسألة رفضه فكرة الاستمرار في أنفيلد.
 
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول يراقب جاك غريليش، نجم أستون فيلا، ليكون بديل النجم المصري وسط اهتمام أندية مانشستر بالتعاقد مع غريليش.
 
وجدد المهاجم الإنجليزي مؤخرًا عقده مع أستون فيلا بعدما علموا باهتمام كبار البريميرليغ من أجل الاستعانة بخدماته في الخط الأمامي نظرًا لقوته الهجومية وتسجيله 6 أهداف في 13 مباراة في الموسم الجاري وسعره يقدر بـ100 مليون يورو.
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