في ظل اجراءات صارمة للوقاية من "كورونا" النادي اللبناني للسيارات والسياحة وزّع جوائزه على ابطال الرياضة الميكانيكية لعام 2020

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وزّع النادي اللبناني للسيارات والسياحة جوائزه على ابطال الرياضة الميكانيكية في القاعة الكبرى بمقر النادي بالكسليك وسط اجراءات صارمة للوقاية من وباء كورونا حيث جرت عملية تسليم الجوائز على اربع دفعات مع فاصل زمني لكل فئة في ظل التباعد الاجتماعي بين الحاضرين.وحضر ممثل الاتحاد الدولي للسيارات (الفيا) في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وعضو مجلس ادارة النادي ومنسق لجنة رياضة السيارات في النادي عماد لحود ومدير اللجنة الرياضة الوطنية سولي خطار ورئيس مصلحة السيارات كابي كريكر والسائقين ورجال صحافة واعلام.

بداية النشيد الوطني اللبناني فكلمة ترحيبية من عرّيفة الحفل نيفين هاشم ثم القى لحود كلمة تحدث فيها عن عام 2020 اذ وعلى الرغم من الوضع الصحي المتمثّل بوباء كورونا نجح النادي في تنظيم معظم نشاطاته وسباقاته المدرجة على روزنامته ومهنئاً الفائزين والفائزات في مختلف السباقات .وعبّر عن أسفه لعدم اقامة رالي لبنان الدولي للعام الجاري بسبب القرار الرسمي بالاقفال التام.واشار لحود الى ان روزنامة العام 2021 ستكون حافلة شاكراً كل من ساهم في نجاح سباقات العام الجاري.وتطرّق لحود الى رعاية النادي للسائقين الصاعدين الذين ينتظرهم المستقبل اللامع.

بدوره،عدّد كريكر اسماء المؤسسات الرسمية والعسكرية والبلدية والشركات التي ساهمت في انجاح نشاطات العام الجاري وشكرها الى جانب رجال الصحافة والاعلام.

لائحة الفائزين

ثم وزعت الجوائز على الفائزين والفائزات كالآتي:

*فئة الديجيتال(اون لاين)

1-سامي جو ابي نخله

2-جاستن باروكي

3-بهاء عبد الهادي

*فئة الدريفت(الانجراف)

-كأس السيدات:سينتيا آنا اليان

-فئة الستريت(الهواة)

1-جوي الاشقر

2-سينتيا آنا اليان

3-كارلو جغاليان

*فئة الهواة للسيارات المعدلة

1-محمد سرحال

2-وليم عبدالصمد

3-زياد مراد

*فئة السيارات المعدلة بنسبة كبيرة

1-جوني نجم

2-علي خليفة

3-جوزيف قليعاني

*فئة المحترفين

1-ماريو قليعاني

2-جلال دعيبس

3-أوليفر الكك

*فئة السبيد تست

-سوبركارز:

1-نديم الحداد

2- هاني شيت

3-جورج ملك

-كروس كارز:

1-جان البيري

2-سليمان الجلخ(سيلو)

3-جوانا حسون

-الهواة:

1-شادي ابو عاصي

2-مازن الهبر

3-شادي سقيّم

* السوبر سيريز:

-كأس السيدات : نواره الزهيري

-الدفع الثنائي:

1-ايلي سيف

2- مصطفى فخري

3-اميل ألاشقر

-الدفع الرباعي:

1- اكزافييه مسعد

2-بيار رزق

3- شادي عقل

-المحترفين:

1-السيارات المصنفة : ألكس فغالي

1-الدفع الأمامي: الياس الدهني

1-الدفع الخلفي:بول ابو جودة

-الترتيب العام:

1- بول قصيفي

2-ألكس فغالي

3-سليم واكيم

-بي ام دبليو ام كلوب لبنان:

1- ايلي سيف

2- اميل الاشقر

3- الكو الاشقر

*فئة تسلق الهضبة:

-الدفع الخلفي:

1-جرجس ضرغام

2-نعوم عنيسي

3- بول ابو جودة

-الدفع الأمامي:

1-الياس الدهني

2- سامر مخيبر

3-دافيد مزهر

-كروس كارز:

1-سليمان الجلخ(سيلو)

2-جوني معتوق

3-جو كفوري

-المجموعة "ن"

1-رودريك الراعي

2-ألكس فغالي

3-ماتيو روبواسون

-كأس الناشئين:كارل رزق

-كأس السيدات: لارا الحلو

-الترتيب العام:

1- روجيه فغالي

2-جواد سليم

3- بول قصيفي