living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

5 مباريات وهدفان.. نهاية رحلة "الأسطورة الأميركية" في لندن

22
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن نادي توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات لكرة القدم، الاثنين، أن أليكس مورغان لاعبة المنتخب الأميركي الفائزة بلقبين لكأس العالم أنهت فترة إعارة مع الفريق وستعود إلى الولايات المتحدة.
 
وانضمت مورغان للفريق المنتمي لشمال لندن من أورلاندو برايد سعيا لاستعادة حساسية المباريات بعد ولادة طفلها في مايو.
 
واعتبر خبراء أن انضمام اللاعبة (31 عاما) إضافة قوية لتوتنهام، لكن المهاجمة التي سجلت 107 أهداف مع المنتخب الأميركي خاضت 5 مباريات فقط وسجلت هدفين في الدوري الممتاز للسيدات، حيث يحتل الفريق المركز الثامن بين 12 فريقا في الترتيب.
 
وقالت مورغان: "سأكون ممتنة دائما للنادي وزملائي في الفريق ومشجعي توتنهام لمساندتهم لي ولعائلتي".
 
وتابعت: "منذ لحظة وصولي إلى لندن أدركت أنني أصبحت جزءا من مؤسسة من طراز رفيع مما ساعدني على استعادة شغفي باللعبة التي أعشقها".
 
وعانى توتنهام في دوري السيدات هذا الموسم وأقال الجهاز الفني الشهر الماضي، حين احتل المركز قبل الأخير وتولت ريهان سكينر المسؤولية.
 
وذاق النادي بعدها طعم الانتصار، حيث سجلت مورغان هدفين تحت قيادة مساعدة مدرب منتخب إنجلترا السابقة.
 
وكان آخر ظهور لمورغان في الفوز 3-1 على أستون فيلا في 13 ديسمبر، حين سجلت هدف الافتتاح من ركلة جزاء.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout