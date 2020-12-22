A + A -

صدر عن رئيس نادي حفرون اهمج المحامي رولان حردان البيان التالي:

يهم نادي حفرون الرياضي ان يبلغ اندية كرة السلة والوسط الرياضي انه ازاء المعركة الانتخابية القوية التي يشهدها الاتحاد اللبناني لكرة السلة في الانتخابات التي ستجري اليوم الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 وفي ظل عدم تكافوء الفرص، وجد نفسه مضطراً الى التمني على مرشحه السيد فادي محفوظ الذي يتمتّع بمناقبية عالية وتاريخ مشرّف قدّم فيه الكثير للعبة كرة السلة في منطقة جبيل وفي لبنان من خلال الاتحاد،الانسحاب من المعركة معتذراً من الأندية الصديقة التي أبدت دعمها وتأييدها لنادي حفرون ولمرشحه فادي محفوظ.

وتتمنى ادارة النادي ان تؤدي نتائج الانتخابات الى مزيد من التقدّم والازدهار لما فيه خير اللعبة ومستقبلها المفعم بالأمل.