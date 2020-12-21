living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الدفع أو المنع.. الزمالك يبدأ "الرحلة المؤلمة"

21
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في مشهد يبدو معادا، له سوابق تعود إلى حقب سابقة، بدأ مسؤولو الزمالك المصري رحلة تسديد مستحقات لاعبين سابقين في النادي، من أجل الهروب من شبح منع القيد الذي طارد النادي خلال الفترة الماضية بشكل واضح، على خلفية مستحقات متأخرة منذ سنوات طويلة لأكثر من لاعب أجنبي سابق، قرروا تصعيد أزمة المستحقات للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
 
وعانى الزمالك من أزمة الديون المتراكمة على خزينة النادي، لاسيما بعدما باتت هذه الديون تُمثل خطراً عليه بشأن القيد، في ظل التهديدات المُتتالية من جانب الفيفا بمنع العملاق المصري من القيد حال عدم تسوية أزمة المستحقات المتأخرة.
 
أزمات كثيرة
 
من جانبه، قال أشرف قاسم المشرف على الكرة في الزمالك أن النادي يتطلع لإنهاء جميع الأزمات المالية التي عانى منها خلال الفترة الماضية، موضحاً في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" أن اللجنة التي تُدير النادي حالياً تعمل على حسم هذا الملف سريعاً، منعا للدخول في أزمات كثيرة مع أطراف مُتعددة.
 
فيما قال عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك، أن أزمة الغاني بنيامين أشيمبونغ لاعب الفريق السابق التي تفجرت خلال الأيام الماضية قديمة، وتعود إلى عامين ونصف حيث سبق وحصل اللاعب الغاني على حكم بتغريم الزمالك مليون و200 ألف دولار.
 
وتابع سالم في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية": “للأسف.. اللاعب الغاني حصل على حكم نهائي بأحقيته في الحصول على مليون و200 ألف دولار بما يعادل حوالي 20 مليون جنيه مصري، ولا يملك الزمالك سوى اللجوء للمحكمة الفيدرالية بهدف تخفيف العقوبة المالية الكبيرة".
 
محاور للخروج من الأزمة
 
وأوضح سالم أن هناك محاور عدة للخروج من أزمة أشيمبونغ، حيث يتمثل أول محور في استئناف قرار المحكمة الرياضية الدولية لدى المحكمة الفيدرالية السويسرية، بجانب محور آخر لحل الأزمة، يتمثل في الحلول الودية من خلال التفاوض مع اللاعب الغاني بالحصول على مبلغ يتم الاتفاق عليه، مقابل سحب شكواه.
 
على صعيد متصل، وفي إطار حرص الزمالك على الانتهاء من تسديد مستحقات نجوم الفريق السابقين لمواجهة شبح منع قيد الصفقات الجديدة، قامت إدارة النادي بتسديد 53 ألف يورو إلى محامي الراحل الغاني أجوجو، مهاجم الزمالك السابق.
 
ويأتي قرار الزمالك بتحويل هذا المبلغ إلى ورثة المهاجم الغاني، الذي رحل عن عالمنا في أغسطس من العام الماضي، بعدما أقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأحقية ورثة اللاعب الغاني في تلك القيمة المالية من الزمالك.
 
وقام الزمالك بتحويل هذا المبلغ لرفع حظر القيد الذي فرضه الفيفا على الفريق المصري خلال مُطالبة الأخير البطاقة الدولية للتونسي حمزة المثلوثي والمغربي حميد أحداد، ولم ينجح الزمالك في قيد المثلوثي وأحداد، إلا بعد سداد مستحقات الراحل أجوجو.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout