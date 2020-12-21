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بعد "البصقة".. "تورام الصغير" يعتذر والعقوبة جاهزة

21
DECEMBER
2020
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اعتذر مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ، ماركوس تورام، عن بصقه في وجه خصمه خلال إحدى المباريات، حيث سيواجه إيقافا لفترة طويلة.
 
وطُرد ماركوس تورام، ابن ليليان توران نجم منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم عام 1998، بعد أن بصق على مدافع هوفنهايم شتيفان بوش، خلال احتكاك بين اللاعبين في مباراة، السبت، التي كانت نتيجتها حتى ذلك الحين التعادل 1-1.
 
ودخل هدف ثان في شباك هوفنهايم بعد طرد تورام، وخسر الفريق 2-1، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
 
وكتب تورام على صفحته بتطبيق "إنستغرام" مساء السبت: "حدث شيء اليوم ليس من شخصيتي، ويجب ألا يحدث أبدا".
 
وأضاف: "كنت أتفاعل مع خصم بطريقة خاطئة. حدث شيء ما عن طريق الخطأ، وليس عن قصد. أعتذر للجميع، لشتيفان بوش، ولفريق هوفنهايم، ولزملائي في الفريق، ولأسرتي ولكل من رأوا ما فعلت. بالطبع، أتقبل كل عواقب تصرفي".
 
ومن المرجح أن يغيب تورام عن المباريات لعدة أسابيع في العام الجديد، مما يوجه ضربة أخرى لآمال ناديه - صاحب المركز الثامن - في التأهل لـدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.
 
يذكر أنه تم إيقاف أوزان كاباك، مدافع شالكه، لخمس مباريات بعد أن بصق على خصم في سبتمبر الماضي.
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