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رغم "المشكلات".. رسالة فورية من صلاح إلى "بيغ رامي"

21
DECEMBER
2020
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لا يعيش النجم المصري محمد صلاح أفضل أيامه في ليفربول وسط تقارير عن حالة من الضيق تلم به داخل أسوار "أنفيلد"، لكن النجم المصري لم ينس رغم ذلك توجيه رسالة سريعة لبطل مصري، صنع إنجازا فريدا في عالم الرياضة.
 
وعبر حسابه على تويتر وجه صلاح التهنئة لرامي السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي" بعد ساعات من فوز الأخير بلقب بطولة "مستر أولمبيا" العالمية لكمال الأجسام.
 
وكتب صلاح: "ألف مبروك للبطل المصري رامي السبيعي حصوله على بطولة مستر أولمبيا 2020".
 
وكان السبيعي قد حقق إنجازا ملفتا بالتتويج بالميدالية الذهبية للبطولة الأعلى في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.
 
وأقيمت البطولة في مدينة لاس فيغاس الأميركية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الحالي، حيث شارك "بيغ رامي" في "الوزن المفتوح"، ونافس الثنائي الأميركي الشهير فيل هيث وبراندن كورى، والإيراني هادى شوبان.
 
وتشهد علاقة صلاح، ومدربه في ليفربول، يورغن كلوب، توترات خلال الفترة الأخيرة، وتزامن معها تصريحات قوية من اللاعب، الذي لم يعلن نفيا صريحا لإمكانية الرحيل عن النادي، الذي انضم له في صيف 2017 وحقق معه عددا من الإنجازات أبرزها التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، ثم الدوري الإنجليزي
 
وكشفت تقارير صحفية، الأحد، أن العملاق الإسباني ريال مدريد قد تحرك بالفعل صوب صلاح، وبدأ في التواصل مع اللاعب.
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