حلبي أعلن لائحة مكتملة لإنتخابات كرة السلة

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أعلن رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي، من منزله عصر اليوم لائحته المكتملة المؤلفة من 15 مرشحا لخوض انتخابات اللجنة الادارية الجديدة للاتحاد، التي ستجري مساء الثلاثاء 22 كانون الأول الجاري في مقر نادي انترانيك (بيروت) الكائن في سنتر دميرجيان في النقاش.



وفي ما يلي أسماء المرشحين ال15:أكرم حلبي، شربل رزق، ضومط كلاب، الأب جهاد صليبا، سامي ناصر، تمام جارودي، هشام جرادي، محمد ابو بكر، طوني ديب، مارون جبرايل، غازي بستاني، فيكين جيرجيان، هايغ تاباكيان، باتريك لحود وإيلي خليل.

وحضر إعلان اللائحة المحاضر الأولمبي الدولي جهاد سلامة والدكتور مازن قبيسي ورئيس نادي هوبس جاسم قانصوه ورئيس نادي دينامو فيصل قلعاوي.