جهاد سلامة رئيسا لاتحاد المبارزة في طريقه الى رئاسة اللجنة الاولمبية اللبنانية الشهر المقبل

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انتخبت بالتزكية لجنة ادارية جديدة للاتحاد اللبناني للمبارزة برئاسة المحاضر الاولمبي جهاد سلامة في الانتخابات التي جرت مساء اليوم الجمعة في نادي مون لاسال عين سعادة.

وحضر رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات ممثلا الوزارة ورئيس الاتحاد جورج زيدان واعضاء الاتحاد ومندوبو سبعة اندية اي حضور جميع الأندية التي يحق لها التصويت.

ومع تقدم سبعة مرشحين لملء المقاعد السبعة ضمن اللجنة الادارية للاتحاد، أعلن كبير السن اميل حتي(مندوب نادي التعاضد المزرعة) فوزهم بالتزكية.

وباقتراح من رئيس نادي مون لاسال جهاد سلامة وافقت الجمعية العمومية بالاجماع على تسمية الرئيس السابق للاتحاد جورج زيدان رئيس شرف.

ثم عقد الفائزون جلسة توزيع المناصب وجاءت النتيجة كالآتي: جهاد سلامة رئيسا، جورج زيدان نائبا للرئيس، عماد نحاس أمينا عاما، زياد ابو عراج امينا للصندوق، اميل كرم، ربيع رعيدي وانطوان درزي أعضاء مستشارين.

ويأتي تولي سلامة مهاما ادارية في اتحاد رياضي، خطوة في طريقه الى تولي رئاسة اللجنة الاولمبية اللبنانية في انتخاباتها المقررة في 21 كانون الثاني المقبل، وفي ضوء عزوف الرئيس الحالي جان همام عن الترشح لولاية ثالثة لاسباب خاصة.