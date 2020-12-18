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لاعبة التنس الروسية شارابوفا تتزوج من مليونير بريطاني

18
DECEMBER
2020
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وافقت لاعبة التنس العالمية السابقة، ماريا شارابوفا، على الزواج من رجل الأعمال البريطاني ألكسندر غيلكس.
 
كتبت أيقونة التنس، الحسناء الروسية ماريا شارابوفا، على "انستغرام" معلقة على صورة تجمعها مع خطيبها، 
 
"قلت نعم منذ اليوم الأول الذي التقينا فيه. وكان هذا سرنا الصغير، أليس كذلك؟".
 
وغيلكس هو رجل أعمال بريطاني يبلغ من العمر 41 عامًا. وهو المؤسس المشارك لصندوق رأس المال الاستثماري "Squared Circles"، وهو أيضًا المؤسس المشارك لمزاد "Paddle8"، الذي ترأسه من 2011 إلى 2018. وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، باع المزاد عام 2015 أعمالا فنية بقيمة تزيد عن 140 مليون دولار. وهو أيضًا عضو مجلس إدارة أكاديمية نيويورك للفنون.
 
وشارابوفا، البالغة 33 عاما، هي لاعبة التنس الروسية الوحيدة التي فازت بجميع مسابقات بطولة المضرب الكبرى "جراند سلام" في مسيرتها الرياضية. كما فازت مرتين في دورة رولان غاروس ومرة واحدة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وويمبلدون وأستراليا المفتوحة.
 
أنهت اللاعبة مسيرتها المهنية في 26 فبراير/ شباط من هذا العام. تعيش شارابوفا في الولايات المتحدة على مدى 25 عامًا الآن، وفي عام 2012 أسست الأيقونة شركة "Sugarpova" التي تنتج الحلويات الفاخرة. في وقت سابق، أدرجت شارابوفا في قائمة "فوربس" كواحدة من أغنى النساء في الولايات المتحدة، حيث تقدر ثروتها بـ 200 مليون دولار.
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