مصر.. كيف يسعى الزمالك لاستنساخ "محمد صلاح"؟

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رفض نادي الزمالك المصري رحيل مهاجمه، مصطفى محمد، للدوري التركي أو أي دوري أوروبي آخر غير مصنف بأنه من الدوريات الكبرى، المعروفة باسم "بيغ فايف"، والتي تضم الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي.

وشهدت الفترة الماضية رواج تقارير إعلامية حول تلقي مصطفى محمد عدة عروض خارجية من أندية أوربية، وتحديدا من تركيا واليونان وبلجيكا، قبل أن يُعلن مسؤولو الزمالك أن اللاعب مستمر مع الفريق "لحين إشعار آخر"، لحاجة الفارس الأبيض لخدمات المهاجم الصاعد بقوة الصاروخ في سماء الكرة المصرية.

وفي هذا الشأن، قال رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك، عصام سالم، إن محمد مستمر مع الفريق ولم يحدث أن اتخذ النادي قرارا برحيله لإحدى الأندية التي ترغب بالتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح سالم في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الزمالك يرغب في احتراف محمد في إحدى الدوريات الأوربية الكبرى، معلقا: "نتطلع إلى أن يسير المهاجم الدولي على خطى النجم المصري الكبير محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي".

وتابع: "الاستغناء عن محمد سيكون صعبا للغاية، لكن في الوقت نفسه لن نقف أمام مستقبل اللاعب إذا تلقى عرضا مغريا من ناد كبير في أوروبا، نشعر معه بأنه سيكون إضافة للاعب على الصعيد الكروي".

ويُعد محمد أحد أبرز النجوم الصاعدة بقوة في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، إذ تألق بشكل لافت للنظر مع الزمالك وقاده لنهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يخسر اللقب في النهاية أمام الأهلي. وقد أطلق عليه البعض لقب "أناكوندا".

وفي وقت سابق، تحدث محمد عن العرض الذي تلقاه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة من نادي فنربخشة التركي، لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وقال: "أرغب في الانضمام إلى هذا النادي التركي العريق، لقد حان الوقت من أجل اتخاذ خطوة إلى الأمام والانضمام إلى أحد الأندية الأوروبية"، موضحاً أنه "لاعب كرة قدم محترف، ويرغب في اللعب مع فريق فنربخشة".

لكن الزمالك رفض عرض النادي التركي للتعاقد مع المهاجم خلال ميركاتو الصيف الماضي، مقابل 2.5 مليون يورو، بالإضافة إلى نسبة 5 بالمئة من إعادة بيعه مستقبلا.

ومازالت محاولات الأندية الأوربية، سواء فنربخشة أو غيرها، قائمة لضم هداف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.