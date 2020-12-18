living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بطولة إنجلترا.. مان يونايتد يعمّق جراح شيفيلد

18
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حقق مانشستر يونايتد فوزاً مهماً، الخميس، معمقاً جراح ضيفه شيفيلد يونايتد، بإسقاطه 3-2، في ختام المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
ورفع مان يونايتد رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد شيفيلد، الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن، عند نقطة واحدة في المركز العشرين والأخير في جدول الترتيب.
 
وسجل شيفيلد هدف التقدم عن طريق الإيرلندي ديفيد ماكغولدريك في الدقيقة الخامسة من المباراة، بعد خطأ فادح من الحارس دين هندرسون.
 
وتمكن مانشستر من تعديل النتيجة عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 26، بعدما روَض تمريرة من السويدي فيكتور ليندورف بشكل رائع وسددها قوية إلى يمين الحارس.
 
وفي الدقيقة 33، ضاعف الفرنسي أنتوني مارسيال النتيجة، قبل أن يضيف راشفورد نفسه الهدف الثالث في الدقيقة 51.
 
لكن شيفيلد تمكن من تقليص النتيجة برأسية لماكغولدريك أيضاً (87)، وكثف ضغطه على "الشياطين الحمر" في الدقائق الأخيرة، لكنه لم يتمكن من إدراك التعادل.
 
وبالتالي فإن هذا الفوز هو السادس على التوالي ليونايتد هذا الموسم خارج أرضه.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout