A + A -

أقام الاتحاد اللبناني للتزلّج على الثلج حفله السنوي وزّع خلاله الكؤوس والجوائز على ابطاله وبطلاته لموسم 2019-2020 في فندق "رستن"(المعاملتين).وحضر نائب رئيس اللجنة الأولمبية المحامي فرنسوا سعادة ممثلاً اللجنة ،قائد مدرسة التزلج التابعة للجيش اللبناني في الأرز العميد سميح الأسمر ،رئيس نادي الضباط السابق في الأرز العميد المتقاعد ايلي جعجع، رئيس اتحاد التزلج فريدي كيروز وأعضاء الاتحاد ،رؤساء ومسؤولو الأندية، اللاعبون واللاعبات وذووهم ورجال صحافة واعلام.واتخذ الاتحاد الاجراءات الصارمة للوقاية من وباء كورونا مع اعتماد عامل التباعد الاجتماعي خلال حفل .

النشيد الوطني افتتاحاً فكلمة ترحيبية من عريفة الحفل عضو الاتحاد ورئيسة اللجنة الفنية زينة دريان رحبّت فيها بالحاضرين باسم رئيس واعضاء الاتحاد في الحفل السنوي لتتويج الأبطال والبطلات والذي دأب الاتحاد على اقامته سنوياً.

كلمة كيروز

ثم القى الرئيس كيروز الكلمة التالية:

قدر لبنان وقدر الرياضة الصمود وقدرنا الايمان بغد افضل.

قدرنا ان نعمل سويا" لنتخطى محنة وباء كورونا والمحنة الإقتصادية التي يمر بها لبنان وواجبنا أن يبقى إسم لبنان مرتفعا" في المحافل الرياضية الدولية وإظهار الصورة المشرفة لبلدنا.

ان وجودكم مع عائلة الاتحاد اللبناني للتزلج هنا لهو دليل ساطع للجميع بأن الرياضة اللبنانية سوف تتخطى جميع الصعاب وتنطلق لمرحلة أفضل.

إن الإتحاد اللبناني للتزلج ومن خلال هيئته الإدارية السابقة والحالية قد عمل جاهدا" لرفع مستوى رياضة التزلج في لبنان ونشرها في جميع محطات التزلج من خلال إقامة الدورات التدريبية للمدربيين ، إقامة العديد من السباقات في التزلج الألبي ، السنوبورد وتزلج العمق.

وخير دليل على ذلك تصنيف لبنان من بين افضل الدول الآسيوية و الدول الصغرى SES في الإتحاد الدولي للعبة.

وإن العمل الجاري لتصنيف لاعبين في التزلج الألبي وتزلج العمق للمشاركة في اولمبياد 2022 في الصين لهو مؤشر على ان الإستراتجية المعتمدة من قبل الإتحاد اللبناني للتزلج هي صائبة ولم تكن لتنجح لولا الدعم المادي والمعنوي من اللجنة الأولمبية اللبنانية مشكورة.

وبهدف تطوير رياضة التزلج تم هذه السنة إعادة تصنيف منحدرات دولية في فقرا وفي اللقلوق لإقامة بطولات دولية.

كما تعلمون ان التحضير لهذا الموسم يتطلب الكثير من الجهد من قبل الجميع لذلك نطلب منكم أن تتعاونوا مع جميع القرارات التي يتخذها الإتحاد بإحتراف وأن تكونوا على قدر المسؤولية وذلك لكي تتمكنوا من المنافسة والتصنيف لإولمبياد الصين 2022.

اما انتم يا ابطال لبنان في التزلج على الثلج سيدات ورجال وناشئين وصغار فالشكر لكم على مجهودكم لتحسين مستوى المنافسة كما الشكر أيضا" لأهلكم الذين شجعوكم لممارسة رياضة التزلج والشكر لأنديتكم التي إحتضنتكم وآمنت بقدراتكم.

أما بعد احرازكم المراكز الأولى فأصبح واجب على الإتحاد متابعتكم وبذل كافة جهوده لدعمكم آملين بتحسن الظروف الإقتصادية لإنشاء المنتخب الوطني بجميع فئاته مما يخفف عن كاهل الأهل والأندية الأعباء والمصاريف التي يتكبدونها.

أيها الأبطال امامكم فرصة ان تتنافسوا مع الاخرين وتكتسبوا الخبرات فلا تيأسوا واصبروا وثابروا وإستعدوا للاستحقاقات المقبلة ولتكن مشاركتكم فاعلة ومحطة للانطلاق نحو بطولات لاحقة واحداث كبيرة والاهم ان تبقى لديكم الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.

وأخيرا" نقول لكم بأن الإتحاد اللبناني للتزلج سيبقى الى جانبكم لتحقيق الميداليات وأفضل النتائج.

الجوائز

ثم وزّعت الشهادات على المدربين والكؤوس والجوائز على الأبطال والبطلات.وجرى تكريم رئيس نادي "ماونت سبورتس كفردبيان" المدرب الدولي جان الياس زغيب لاحراز لاعب النادي لقب بطل آسيا(الميدالية الذهبية) لفئة الأولاد في التعرّج القصير ادمون سلامة .

وسبق حفل توزيع الجوائز جمعية عمومية لتعديل النظام العام للاتحاد بحضور سعادة حيث اقرّت الجمعية العمومية(حضور 22 ناد من اصل 29) التعديلات بالاجماع بنداً بنداً بعد درس البنود وشرحها بصورة وافية من قبل رئيس واعضاء الاتحاد الذين أجابوا على أسئلة واستفسارات مندوبي الأندية .