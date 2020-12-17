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مورينيو "المصدوم": لا أتصرف بأسلوب كلوب.. المعايير مزدوجة

17
DECEMBER
2020
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بعد هزيمة فريقه أمام حامل اللقب باستاد أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وجّه جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير انتقادات إلى يورغن كلوب مدرب ليفربول.
وخطف روبرتو فيرمينو الفوز لليفربول بضربة رأس في الدقيقة 90، لينفرد حامل اللقب بالصدارة، متقدما بثلاث نقاط على توتنهام.
 
وكان من الصعب على مورينيو تقبل الأمر، إذ لم يكن فريقه فقط على بعد لحظات من انتزاع التعادل، بل كاد أن يحقق الفوز، لكن ستيفن برغفاين سدد في القائم وأطاح هاري كين بضربة رأس من مدى قريب.
 
وأبلغ مورينيو خدمة أمازون برايم عند سؤاله بشأن حديثه الحاد مع كلوب بعد صفارة النهاية "قلت له إن الفريق الأفضل خسر واختلف معي لكن هذا رأيه. بالمناسبة لو تصرفت بالأسلوب الذي يتصرف به عند مقاعد البدلاء، لما بقيت وكان سيتم طردي في لحظة".
 
وأجاب مورينيو عند سؤاله بشأن "تفاعل" كلوب خلال المباراة: "تفاعل؟ تفاعل؟ أم أنكم تريدونني أن أخذ الشاشة من أيدي الحكم الرابع؟".
 
وكانت الإجابة الأخيرة في إشارة إلى رد فعل غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على الوقت المحتسب بدل الضائع خلال تعادل فريقه مع وست بروميتش ألبيون، الثلاثاء، عندما خطف الشاشة من الحكم الرابع.
 
وعند سؤاله هل تجاوز سلوك كلوب الحدود، قال مورينيو إن هناك معايير مزدوجة، مضيفا: "لسبب ما فأنا مختلف. وهذا كل شيء".
 
وأبلغ مورينيو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في مقابلة منفصلة: "كل شيء على ما يرام لنا. الحكام يتركونه يتصرف على سجيته. هذه ليست مشكلتي. أنا حزين لأنني لا أستطيع فعل ذلك لكن هذا هو الحال".
 
وبدا كلوب مندهشا عند سؤاله بشأن حديثه مع مورينيو بعد المباراة، وقال: "لم يكن نقاشا حادا على الإطلاق. لم يكن سعيدا لأنه أبلغني أن الفريق الأفضل خسر، واعتقدت أنه يمزح، لكنه لم يكن كذلك. هذا كل شيء"، حسبما ذكرت "رويترز".
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