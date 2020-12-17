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كومان سعيد بميسي وببرشلونة: هذا ما أريده

17
DECEMBER
2020
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خرج مدرب برشلونة رونالد كومان سعيدا، وأشاد خصوصا بضغط فريقه المستمر في الفوز 2-1 على ضيفه ريال سوسيداد، الأربعاء، في دوري الدرجة الأولى الإسباني، بعدما قدم الفريق الكتالوني أداء قويا بعد بداية كارثية للموسم.
 
ودخل سوسيداد المباراة وهو في صدارة الدوري، وتقدم عبر ويليان جوزيه، لكن برشلونة تجاوز البداية الضعيفة وحسم الفوز بفضل ثنائية جوردي ألبا وفرينكي دي يونغ قبل الاستراحة.
 
وقال كومان أمام مؤتمر صحفي "الشوط الأول كان رائعا وكان يجب علينا تسجيل المزيد من الأهداف. لعبنا بحدة ووضعنا (سوسيداد) تحت ضغط هائل، وركضنا كثيرا.
 
وتابع وفق ما أوردت "رويترز": "ريال سوسيداد فريق رائع عند الاستحواذ على الكرة لكننا كنا نستعيدها دائما وضغطنا بشكل جيد. كانت مباراة مفتوحة لأن منافسنا يعلم كيف يلعب جيدا لكن المباراة كانت لنا وكان فوزا مستحقا.
 
وقدم ليونيل ميسي أداء متواضعا وأهدر فرصا عدة وأخطأ في العديد من التمريرات، لكن كومان كان سعيدا بأداء قائد فريقه.
 
وأضاف "هذا هو الفريق الذي أريد مشاهدته. كل لاعب قدم كل ما لديه. الفارق الأبرز هو أسلوبنا عند فقدان الكرة وميسي اجتهد في هذا الجانب وضغط كثيرا وكل اللاعبين فعلوا ذلك أيضا.. هذا هو الأسلوب الذي يجب اتباعه عند فقدان الكرة".
 
وذهب سوسيداد إلى ملعب "كامب نو" بعد حفاظه على سجله الخالي من الهزيمة في 9 مباريات في الدوري، لكنه عانى للتأقلم مع أسلوب برشلونة. وأشاد مدربه إمانول ألغاسيل بمنافسه.
 
وقال: "شاهدنا أفضل نسخة من برشلونة منذ فترة طويلة خاصة في الناحية الدفاعية".
 
وتابع "هذا يعبر عن الفريق واحترامه لنا قبل المباراة. لم نر برشلونة بهذه الشراسة منذ فترة طويلة. حتى ميسي قدم كل ما لديه لاستعادة الكرات".
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