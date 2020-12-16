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سيتي يكتفي بالتعادل على أرضه مع بروميتش

16
DECEMBER
2020
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تبددت آمال مانشستر سيتي في تقليص الفارق مع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 بملعبه مع وست بروميتش ألبيون المتعثر.
 
وتقدم سيتي بعد نصف ساعة عندما شق رحيم سترلينج طريقه بجوار الخط الجانبي قبل أن يمرر الكرة إلى إيلكاي جندوجان ليسدد بقدمه اليمنى في الشباك.
 
لكن وست بروميتش، صاحب المركز قبل الأخير في الدوري، عادل النتيجة قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول عندما اصطدمت تسديدة سامي أجاي بمدافع سيتي روبن دياز وأبدلت اتجاهها لتدخل مرمى الحارس إيدرسون.
 
وحاصر أصحاب الأرض وست بروميتش في نصف ملعبه خلال الشوط الثاني لكن فريق المدرب سلافن بيليتش أظهر تصميما رائعا وصلابة دفاعية.
 
ومع ذلك أتيحت لسيتي عدة فرص خطيرة في الدقائق الأخيرة، إذ اقترب كيفن دي بروين من التسجيل من ركلة حرة تصدى لها جيدا حارس وست بروميتش سام جونستون بينما سدد سيرجيو أجويرو خارج المرمى من موقع جيد.
 
وأبلى جونستون بلاء حسنا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتصدى لضربة رأس من جندوجان ثم حرم سترلينج من التسجيل بضربة رأس أخرى سددها باتجاه الحارس مباشرة.
 
وبعد 12 مباراة يحتل سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا المركز السادس بفارق خمس نقاط خلف ثنائي الصدارة توتنهام هوتسبير وليفربول ولكل منهما 25 نقطة قبل مواجهتهما باستاد أنفيلد غدا الأربعاء.
 
وقال جوارديولا "الأمر لا يتعلق بفارق النقاط (مع القمة)، علينا الفوز بمثل هذه المباريات.
 
"هذه هي المباريات التي يجب أن نفوز بها. لسنا بعيدين عن صدارة الدوري لكن ينبغي علينا الفوز بملعبنا على وست بروميتش".
 
 وأضاف "لست بحاجة لأن تكون في غاية الذكاء لترى الفجوة بين هذا العام والأعوام السابقة (على صعيد النتائج). الأمر لا يتعلق بالثقة، سيرجيو أجويرو أصيب لأربعة أشهر، لكننا صنعنا فرصا ونصل إلى المرمى لكننا لا نسجل".
 
وأبدى بيليتش فخره بالطريقة التي صمد بها فريقه طيلة 90 دقيقة.
 
وقال المدرب الكرواتي "الفريق بذل جهدا كبيرا وقدم أداء دفاعيا رائعا. نواجه لاعبين رائعين وندرك أننا لن نحتفظ بالكرة كثيرا. دافعنا بطريقة رائعة وحصلنا على نقطة ثمينة، لكن الأكثر من ذلك أننا ندرك ما علينا أن نفعله في كل مباراة".
 
وأضاف "ندافع بأرواحنا وكل لاعب على استعداد للموت في سبيل زميله على أرض الملعب وهذا كل ما أستطيع أن أطلبه منهم".
 
وتابع "تصدى سام جونستون بطريقة رائعة لعدة فرص في النهاية. قلت قبل الموسم إننا سنحتاج إلى حارس مرمى رائع وهو يفعل ذلك بالفعل. في كل مرة نحتاجه يكون موجودا. ونحن بحاجة إليه".
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