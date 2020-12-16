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رونالدو محتار بين "زيدان" و"زيدان".. ويكشف مثله الأعلى

16
DECEMBER
2020
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كشف الأسطورة البرازيلية رونالدو نازاريو، الذي يشغل حاليا منصب رئيس نادي بلد الوليد، عن أفضل لاعب تدرب معه، وقدوته في عالم كرة القدم.
 
وقال رونالدو في حديث مع مجلة "فرانس فوتبول"، إن مدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان، هو أفضل لاعب تدرب معه، لافتا إلى صعوبة تحديد أفضلية زيدان كمدرب أم كلاعب.
 
وأضاف معلقا على مسيرة زيدان: "زيزو كان أفضل لاعب تدربت ولعبت معه، والآن أصبح مدربا وفاز بـ 3 بطولات دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليغ" متتالية. إذا سألت نفسي اليوم، عن من الأفضل، زيدان المدرب أم اللاعب؟ لا أستطيع الإجابة".
 
وحول قدوته الأولى في عالم "الساحرة المستديرة"، أوضح رونالدو: "بالطبع كان ماركو فان باستن، إذ أني أشاهد الكرة الإيطالية منذ الصغر. هناك أيضا مارادونا وكرويف، وكذلك زيكو لأنه كان يلعب في فلامنغو، وأنا كنت مشجعا لهذا الفريق".
 
وتابع رونالدو قائلا: "حاولت الخروج بشيء من جميع هؤلاء، وفي النهاية يمكنني القول بأنني فخور بالمسيرة التي خضتها"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.
 
جدير بالذكر، أن رونالدو اعتزل كرة القدم في عام 2011 بعد مسيرة حافلة من الإنجازات في عالم الكرة كان على رأسها التتويج بكأس العالم مرتين في 1994 و2002.
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