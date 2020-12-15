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ساسي وشيكابالا.. الزمالك يجهز "خطة" الحفاظ على نجومه

15
DECEMBER
2020
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أكد نادي الزمالك المصري أن هناك خطة يتم التجهيز لها للإبقاء على جميع نجوم الفريق المؤثرين خلال الفترة المقبلة للعمل على استعادة مسيرة الانتصارات وتحقيق البطولات.
 
وقال المتحدث باسم لجنة الكرة في نادي الزمالك، أشرف قاسم، إن إدارته تقوم حالياً بحصر عقود جميع اللاعبين للتجديد لمن شارف عقده على الانتهاء، مشيرا إلى أن الدولي التونسي فرجاني ساسي من أهم اللاعبين الذين يتم التفاوض معهم حالياً لحسم موقفه والتجديد له.
 
وأشار قاسم لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن ملف تجديد عقد فرجاني ساسي أوشك على الانتهاء، إذ يتولّى أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بالنادي هذا الملف، مؤكدًا وجود تجاوب كبير من "ساسي" للبقاء في القلعة البيضاء.
 
مؤشرات قوية على استمرار "ساسي" مع الزمالك
 
وأوضح قاسم أن ساسي من الأعمدة الأساسية بالفريق ولا يمكن الاستغناء عنه، لذا "فتحنا خطوط اتصال معه منذ فترة للإبقاء عليه، ومن المقرر إعلان التجديد له في غضون الأيام القليلة المقبلة".
 
وكشف قاسم عن رغبة ساسي في الاستمرار مع الزمالك وعدم الرحيل مثلما زعم البعض، مؤكداً أن "ساسي" لديه رغبة في استكمال مسيرته الناجحة مع القلعة البيضاء كونه أحد نجوم الفريق والذي ساهم مع زملائه في التتويج بأكثر من بطولة محلية وقارية.
 
وينتهي عقد الدولي التونسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري (يونيو 2021)  ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل دون الرجوع للزمالك. وانضم ساسي (28 عاما) إلى النادي قادمًا من النصر السعودي في صيف 2018.
 
شيكابالا.. ابن العشرين ربيعاً"!
على صعيد متصل، قال أشرف قاسم إنه يرغب في استمرار نجم الفريق محمود عبدالرازق "شيكابالا" لأطول فترة مُمكنة في الملاعب، مُضيفاً "أتمنى أن يستمر شيكابالا صاحب الـ34 عاماً، وأن لا يعتزل حالياً لأن الفريق بحاجة لجهوده وإمكانياته ولمساته الساحرة".
 
وواصل أشرف قاسم: "الجميع رأى وتابع مستوى شيكابالا في الفترة الأخيرة فهو يُقدم عروضًا جيدة كما، إنه قائد مُحنك للفريق داخل وخارج الملعب، لذا أرفض اعتزاله مع نهاية الموسم مثلما يضغط البعض، خاصة أن اللاعب يجتهد في التدريبات والمباريات وكأنه ابن العشرين ربيعاً".
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