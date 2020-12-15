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مصدر كتالوني: ميسي سيرحل لا محالة.. إلا إذا

15
DECEMBER
2020
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كشف المرشح لمنصب رئاسة برشلونة الإسباني، إيميلي روسو، عن السبب الوحيد الذي سيجعله يختار رحيل ليونيل ميسي عن أسوار "الكامب نو".
 
وقال روسو في تصريحات لصحيفة "آرا" الكتالونية: "سيتعين علينا أن نجلس مع ميسي، ونطلب منه أن يخفض راتبه".
 
وأضاف: "سنطلب منه أن يقدم تضحية، وإذا لم تكن هناك موافقة من جانبه، فسيرحل ميسي لا محالة".
 
وأشاد روسو بأداء ميسي وبقدراته الكروية المميزة قائلا: "ميسي يسطر أكثر الصفحات إشراقا في تاريخ النادي، وعلينا أن نكرم أساطيرنا، لكن هذا هو الواقع".
 
واختتم حديثه قائلا: "في تقديري أن الأشياء يجب أن تقال كما هي دون تغيير أو تحريف، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل ضمان بقاء ميسي، لكن بما لا يتعارض مع مصالح النادي"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.
 
جدير بالذكر أن محاولة ميسي للرحيل عن برشلونة الموسم الماضي باءت بالفشل، إذ أجبره ناديه على دفع بنده الجزائي الخيالي للرحيل، فيما شنّ حملة على الإدارة السابقة برئاسة المستقيل جوزيب بارتوميو بدعوى استغلاله جائحة كورونا من أجل إجباره على البقاء داخل أسوار النادي الكتالوني.
 
ويمكن لابن الـ33 التفاوض مع فريق جديد بدءا من يناير، والرحيل بعقد حر الصيف المقبل، فيما يبدو مانشستر سيتي الإنجليزي من أقوى المرشحين لضمه، كي يعيد الوصل مع مدربه السابق في برشلونة بيب غوارديولا.
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