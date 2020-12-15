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قال مسؤولو الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يوم أمس الاثنين إن أحدث جولة من فحوص الكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها لاعبون وأفراد الأطقم الفنية كشفت عن ست حالات إصابة جديدة بالعدوى.

وأضاف الدوري أن المصابين بالعدوى سيخضعون للعزل الذاتي لعشرة أيام.

وأوضح في بيان «يؤكد الدوري الممتاز اليوم أنه خلال الفترة بين الاثنين السابع من ديسمبر والأحد 13 ديسمبر خضع 1549 لاعبا وفردا من الأطقم الفنية لفحوص الكشف عن فيروس كورونا وظهرت بينهم ست حالات إصابة جديدة».

وإجمالا أصيب 106 بالفيروس خلال 15 جولة من الفحوص هذا الموسم.



