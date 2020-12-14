"الكابوس".. قرعة دوري الأبطال تضع برشلونة أمام سان جرمان

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وضعت قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا برشلونة الإسباني في مواجهة نارية أمام باريس سان جرمان الفرنسي، في قمة مرتقبة بالبطولة الأكبر في أوروبا.



وأقيمت الاثنين في مدينة نيون السويسرية قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والتي يترقبها جماهير كرة القدم، لأنها عادة ما تسفر عن مواجهات مثيرة.

وسيواجه ليفربول الإنجليزي مباراة معقدة جدا أمام ريد بول لايبزغ الألماني، الذي أخرج مانشستر يونايتد من دور المجموعات.

ووضعت القرعة برشلونة الإسباني في مواجهة "نارية" مع بايرن ميونيخ الألماني، في سيناريو مكرر لمواجهتهما في دور ربع النهائي من نسخة البطولة الماضية، والتي انتصر فيها العملاق الألماني بنتيجة تاريخية بلغت 8-2.

وسيواجه حامل لقب البطولة بايرن ميونيخ الألماني، نادي لاتسيو الإيطالي، في مواجهة سهلة نسبيا لبطل ألمانيا، بينما وضعت تشلسي الإنجليزي في موقعة محتدمة مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

يذكر أن دور الـ16 من البطولة سينطلق في منتصف فبراير المقبل.

هنا مباريات دور الـ16 كاملة:

برشلونة الإسباني - باريس سان جرمان الفرنسي

لايبزغ الألماني - ليفربول الإنجليزي

أتلتيكو مدريد الإسباني - تشلسي الإنجليزي

أتالانتا الإيطالي - ريال مدريد الإسباني

مونشنغلادباخ الألماني - مانشستر سيتي الإنجليزي

بورتو البرتغالي - يوفنتوس الإيطالي

لاتسيو الإيطالي - بايرن ميونيخ الألماني

أشبيلية الإسباني - بوروسيا دورتموند الألماني