دورتموند يقيل مدربه بعد هزيمة مدوية

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أعلن فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، إقالة المدرب لوسيان فافر، وذلك غداة الهزيمة المذلة (1-5) أمام ضيفه شتوتغارت، في الجولة 11 "للبوندسليغا".

وقال هانز- يواخيم فاتسكه رئيس دورتموند في بيان: "نحن ممتنون للوسيان فافر تجاه العمل الذي قام به على مدار آخر عامين ونصف العام، حيث قاد الفريق للمركز الثاني في الدوري مرتين. لوسيان فافر فوق أي شكوك كمحترف وإنسان".

وتعرض بوروسيا دورتموند لأربع هزائم في الموسم الحالي للدوري، مقابل 6 انتصارات وتعادل واحد، ويشغل المركز الخامس على سلم الترتيب، برصيد 19 نقطة، متأخرا بفارق 5 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ.