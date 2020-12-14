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يوفنتوس يخطف الفوز في جنوة بركلتي جزاء من رونالدو

14
DECEMBER
2020
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نفذ كريستيانو رونالدو ركلتي جزاء في وقت متأخر في مباراته رقم 100 مع يوفنتوس بجميع المسابقات، ليقود حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للفوز 3-1 على مضيفه جنوة، الأحد.
 
وسدد رونالدو، الذي أحرز هدفين من ركلتي جزاء في الفوز 3-صفرعلى برشلونة يوم الثلاثاء الماضي، الركلتين في الدقيقتين 78 و89، ليرفع رصيده إلى عشرة أهداف في الدوري هذا الموسم وهو مجموع ما سجله جنوة.
 
وأحرز رونالدو 14 هدفا مع يوفنتوس بجميع المسابقات هذا الموسم.
 
ويملك يوفنتوس، الساعي للقبه العاشر على التوالي في الدوري، 23 نقطة من 11 مباراة في المركز الرابع، وحافظ على سجله الخالي من الهزيمة، لكنه تعادل في خمس مناسبات.
 
ويحتل جنوة، الذي نجا بصعوبة من الهبوط في الموسم الماضي، المركز قبل الأخير بست نقاط.
 
واستحوذ يوفنتوس على الكرة بنسبة 71 في المئة لكن، وليس للمرة الأولى، عانى فريق المدرب أندريا بيرلو لفتح مساحات في دفاع منافسه العنيد.
 
وقال بيرلو: "يجب علينا إخراج مباراة برشلونة من تفكيرنا. كنا نعلم أننا في مواجهة فريق يريد غلق المساحات لذا كان علينا التحلي بالصبر. أهم شيء هو أسلوبنا، لم نتمكن من انتظار (جنوة) لكن كان علينا مهاجمته".
 
واحتاج حامل اللقب إلى 57 دقيقة لينتزع التقدم عندما مرر ويستون ماكيني كرة إلى باولو ديبالا وسدد اللاعب الأرجنتيني في مرمى ماتيا بيرين محرزا هدفه الأول في الدوري هذا الموسم.
 
وبعد ذلك بأربع دقائق أدرك ستيفانو ستورارو التعادل في مرمى فريقه القديم بتسديدة في مرمى فويتشيخ تشيزني بعد تمريرة لوكا بليغريني العرضية.
 
وألغى الحكم هدفا لديبالا بداعي التسلل ووضع رونالدو كرة بضربة رأس في يد بيرين قبل أن يتفوق يوفنتوس على جنوة.
 
وقبل 12 دقيقة من النهاية سقط خوان كوادرادو بعد تدخل أحمق من نيكولو روفيلا وسدد رونالدو ركلة الجزاء في منتصف المرمى.
 
وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء أخرى بعد تدخل من بيرين على ألفارو موراتا بعدما فقد جنوة الكرة وسدد رونالدو في سقف المرمى.
 
وقال بيرلو: "من المزعج اهتزاز شباكنا بهدف كان من التسديدة الأولى لجنوة على المرمى خاصة بعد دقائق قليلة من تقدمنا، لكننا تعافينا من ذلك".
 
وأضاف: "ديبالا كان بحاجة إلى الهدف لإزاحة العبء نفسيا وبدنيا. كنا ننتظر هذا والآن نتوقع المزيد منه".
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