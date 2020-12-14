هدف ميسي يهدي برشلونة فوزا صعبا على ليفانتي

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أحرز ليونيل ميسي هدفا، ليقود برشلونة للفوز بصعوبة 1-صفر على ضيفه ليفانتي، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأحد، ويخفف الضغوط بعد أسبوع صعب على النادي الكتالوني.

وسيطر برشلونة على المباراة، لكنه لم يتمكن من هز الشباك حتى استغل ميسي تمريرة أرضية من فرينكي دي يونج في هجمة مرتدة سريعة وسدد كرة قوية اصطدمت بالقائم ودخلت المرمى في الدقيقة 76.

واحتفل اللاعب الأرجنتيني بتوجيه لكمات في الهواء بعدما أخفق في هز الشباك خلال الهزيمتين المتتاليتين أمام قادش ويوفنتوس.

ورغم ذلك عانى برشلونة لكي يخرج بالنقاط الثلاث ونجا من متابعة حكم الفيديو المساعد لركلة جزاء محتملة ضد صمويل أومتيتي بعد لمسة يد.

كما أنقذ مارك-أندريه تير شتيجن حارس برشلونة تسديدة قوية من سون لاعب ليفانتي في اللحظات الأخيرة.