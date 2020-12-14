living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سان جيرمان يخسر على أرضه أمام ليون ويتراجع للمركز الثالث

14
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تراجع باريس سان جيرمان إلى المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بعدما خسر 1-صفر على ملعبه أمام أولمبيك ليون، بسبب هدف من تينو كاديوير، الأحد.
 
ولم يظهر بطل فرنسا، الذي تعرض لاعبه البرازيلي نيمار لإصابة في الكاحل في الوقت بدل الضائع، بمستواه المعروف وأهدى القمة إلى ليل الذي فاز 2-1 على بوردو اليوم.
 
وأصبح رصيد ليل 29 نقطة من 14 مباراة ويتقدم بفارق الأهداف على ليون، بينما تراجع سان جيرمان إلى المركز الثالث وله 28 نقطة متأثرا بالخسارة الرابعة هذا الموسم.
 
ويأتي أولمبيك مرسيليا في المركز الرابع برصيد 27 نقطة ويملك مباراتين مؤجلتين في صراع مثير بالمسابقة في ظل أن الفارق بين أو لخمسة فرق يبلغ ثلاث نقاط فقط.
 
وبعد الفوز 5-1 على إسطنبول باشاك شهر في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، عانى سان جيرمان في بداية مواجهة ليون وصنع فرصتين فقط عن طريق أليساندرو فلورينتسي.
 
وسجل كاديوير هدف المباراة الوحيد قبل عشر دقائق من الاستراحة بتسديدة أرضية قوية بعد تمريرة كارل توكو-إيكامبي.
 
وأصبح لاعب زيمبابوي ثالث لاعب من ليون يسجل خمسة أهداف أو أكثر في الدوري هذا الموسم إلى جانب ممفيس ديباي وتوكو-إيكامبي.
 
وأجرى توماس توخيل مدرب سان جيرمان ثلاثة تغييرات في الدقيقة 65، وأشرك كيليان مبابي، لكن الأداء لم يتحسن كثيرا بل احتاج إلى تألق الحارس كيلور نافاس لإبعاد محاولة لوكاس باكيتا.
 
وضغط سان جيرمان قرب النهاية لكن ليون لعب بتنظيم دفاعي واستحق الخروج بفوزه الخامس على التوالي. وخرج نيمار محمولا على محفة بعد مرور سبع دقائق من الوقت بدل الضائع بعد خطأ عنيف من تياجو منديز الذي تعرض للطرد.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout