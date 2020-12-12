غوارديولا يحذر مانشستر سيتي من "الشياطين الحمر"

تحدث الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم الجمعة عن مواجهة فريقه مانشستر يونايتد غدا السبت، على ملعب "أولد ترافورد".

وتوقع غوارديولا، مواجهة "أفضل نسخة" من مانشستر يونايتد الجريح، والذي لا يزال يترنح جراء الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يلتقي الغريمان في مباراة قمة الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر يونايتد قد ودع دوري أبطال أوروبا على يد مضيفه فريق لايبزيغ الألماني، إثر هزيمته أمامه (2-3) في المباراة المصيرية التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي.

أما مانشستر سيتي فحقق الفوز على فريق مرسيليا الفرنسي بثلاثية نظيفة، ليعزز صدارته للمجموعة الثالثة في انتظار قرعة دور 16 التي ستسحب يوم الاثنين المقبل.

وقال غوارديولا، ردا على سؤال عن كيفية استعداد مانشستر سيتي لمباراة السبت، أمام جاره اللدود فريق "الشياطين الحمر" الذي يعاني من عدم ثبات المستوى على ملعب "أولد ترافورد": "أتوقع مواجهة أفضل نسخة من يونايتد".

وأضاف: "لن تكون مثل مباريات خروج المغلوب. إنها مباراة بثلاث نقاط وهي مهمة بالطبع نظرا لقوة المنافس، لكن تنتظرنا الكثير من المباريات وسنحاول الفوز بها".

ويحتل مانشستر سيتي المركز السابع في ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، متأخرا بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد، وخاض الفريقان 10 مباريات مقارنة بالفرق الخمسة الأولى التي خاضت 11 مباراة.

بينما يتصدر توتنهام هوتسبير الترتيب برصيد 24 نقطة، ويليه ليفربول في المرتبة الثانية بفارق الأهداف.